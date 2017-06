Conceiçao, démission actée ?

AS

L'idylle entre Sergio Conceiçao et le FC Nantes se sera consumée encore plus vite que celle entre Marcelo Bielsa et l'OM. Le feuilleton dure depuis plusieurs jours et selon, la démission du Portugais doit être enregistrée ce mardi auprès de la LFP. Toujours selon le quotidien régional, Conceiçao, arrivé au mois de décembre sur les bords de l'Erdre, aurait lui même démarché le FC Porto il y a quelques semaines pour en devenir l'entraîneur.Le club portugais ne pouvant payer d'indemnité de départ, Waldemar Kita a obtenu en contrepartie le transfert du milieu belge Joris Kayembe, le prêt du défenseur nigérian Chidozie Awaziem et... la recette de deux rencontres amicales à venir entre les deux clubs.Fin négociateur, Waldemar Kita devrait maintenant s'attaquer à la résolution du conflit entre l'Arabie Saoudite et le Qatar.