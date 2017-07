Conceição a tenté de faire venir Rongier à Porto

AD

Non content de quitter le FC Nantes juste après avoir prolongé jusqu'en 2020 sans prévenir personne, Sergio Conceição a en plus tenté de dépouiller le club d'un de ses meilleurs joueurs.En effet,rapporte qu'il y a dix jours l'entraineur portugais parti coaché le FC Porto en abandonnant les Canaris a appelé le jeune milieu nantais pour lui proposer de le rejoindre. Une tentative de débauchage qui est rapidement arrivée jusqu'aux oreilles de Waldemar Kita , président nerveux, qui a stoppé l'opération illico presto. Le message de Kita est clair, Valentin Rongier n'est pas à vendre, et surtout pas à ce sans-gêne de Conceição dont le départ soudain a laissé un triste souvenir aux Nantais.Conceição a du culot, mais dans le fond, qui ne tente rien n'a rien.