Compo surprenante pour le PSG contre l'OM

On en sait plus sur l'escouade qu' Unai Emery va envoyer se frotter aux Marseillais tout à l'heure.Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le coach espagnol a voulu surprendre. On se demandait qui de Di Marià ou de Draxler démarrerait devant ? Le strapontin revient finalement à... Javier Pastore ! Qui composera le trident offensif avec Cavani et Lucas . Au milieu de terrain, le triplette Matuidi-Rabiot-Verratti va assurer, tandis que Meunier, Silva Marquinhos et Kurzawa bétonneront derrière. Le tout sous les yeux attentifs de Kevin Trapp Rendez-vous dans cinquante minutes pour voir tout ce petit monde en action.