Comment vivre sereinement son mercato à Marseille ?

Faite de hauts et de bas, la période du mercato est souvent mouvementée sur le Vieux-Port. Des adieux déchirants aux arrivées inespérées, des clashs explosifs aux rumeurs enchanteresses, ce moment de l’année peut être difficile pour le petit cœur sensible de certains supporters marseillais. Astuces pour vivre cette période dans le plus grand des calmes.

La méthode licite de grand-mère : la tisane

La méthode licite plus sportive : le yoga

La méthode homonyme : suivre le mercato avec Jean-Marc Ayrault

La méthode existentialiste : les vertus de l’échec

La méthode Baloo : retrouver de l'optimisme avec peu

Par Robin Richardot

Tous propos recueillis par RR sauf mention

C’est Jacques-Henri Eyraud qui a dégainé le premier son astuce miracle lundi dernier. Pour la présentation de Valère Germain , le président de l’ Olympique de Marseille avait préparé un beau Powerpoint avec une première image inattendue : une photo de tisane. «» , a balancé l’homme d’affaires. Une méthode de grand-mère qui a fait ses preuves, il est vrai. «» , préconise Mina, herboriste de métier. Et pour ce qui est des plantes à choisir, elle est catégorique : « Frank McCourt n’a plus qu’à entretenir son petit jardin à côté du Vélodrome.Si la tisane fait trop mamie, les supporters peuvent toujours pratiquer un sport relaxant. Et vu que la température monte ces derniers temps à Marseille , les footeux pourraient s’essayer au bikram yoga (du yoga pratiqué dans une salle chauffée à quarante degrés). «» , informe Juliette qui gère un studio de bikram yoga dans la cité phocéenne. «» , rigole-t-elle. Mais les supporters marseillais se laisseront-ils tenter par un sport qui n’a pas une image très virile dans l’imaginaire populaire ? «» , rassure Juliette. Et s’il ne fallait retenir qu’une seule position pour détendre les supporters marseillais, elle aussi est catégorique : «» . De quoi faire en sorte que l’OM bosse plus son mercato.On ne peut pas dire que Jean-Marc Ayrault soit réellement un sanguin. Plus proche du paresseux que du pitbull, l’homonyme de Jacques-Henri a pourtant cette capacité surnaturelle à détendre les amoureux du football. «» , avait déclaré à la presse l’ancien Premier ministre quelques heures avant le match de barrage retour France Ukraine . Résultat, les joueurs français, stressés comme pas possible, décompressent immédiatement après avoir entendu ces paroles réconfortantes et déroulent face à leurs adversaires du soir. Les Bleus verront le Brésil , tout ça grâce à l’intervention de Jean-Marc. Portée par son grand manitou porte-bonheur, l’équipe de France se prépare donc calmement pour son aventure sud-américaine. Mais face à l’ Allemagne en quarts de finale, le stress est de retour. Problème, Jean-Marc Ayrault a démissionné deux mois avant et a laissé sa place à Manuel Valls. En larmes, les Bleus concèdent une défaite logique. Les hommes de Deschamps tiendront cependant leur revanche sur laà l’Euro 2016. Quelques mois plus tôt, Jean-Marc Ayrault était de retour au gouvernement. Assurément un homme apaisant.Morgan Sanson est arrivé et le retour de Dimitri Payet est en bonne voie. Mais cet hiver, les supporters marseillais n’attendent qu’une chose : un latéral gauche. Le spécialiste du poste, Henri Bedimo, n’est pas assez bon et trop souvent blessé. Il faut un mec pour le remplacer et vite. Autant miser sur la jeunesse donc. De jolis noms circulent : Jordan Amavi, Theo Hernández, Jetro Willems ou encore Ricardo Rodríguez. Jeunes et frais, un de ceux-là fera l’affaire. Mais fin janvier, c’est Patrice Évra et ses trente-cinq ans qui débarquent sur la Canebière. Certes, Tonton Pat peut apporter son expérience, mais bon, les Marseillais pouvaient attendre plus clinquant. Que les supporters se rassurent, cet échec était en réalité une aubaine. C’est en tout cas ce qu’affirmait Charles Pépin, auteur de l’ouvrage, au micro de France Inter. «» , déclarait le philosophe. Et si c’était le moment pour l’OM de passer à une défense à trois ?» De sages paroles qui pourraient devenir le nouveau credo des supporters marseillais. Encore cet été, si des noms ronflants circulent, c’est bien Valère Germain qui a déposé ses valises sur le Vieux-Port pour l’instant. Un recrutement sans doute intelligent, mais qui ne fait pas forcément rêver les foules. Et si les supporters s’en contentaient ? «, affirme Philippe Gabilliet, professeur à l’ESCP qui se définit comme «» .» Alors plutôt que de s’attarder sur le zozotement ou la timidité de Valère Germain, les supporters marseillais devraient se concentrer sur ses dix buts en Ligue 1 et sa capacité à faire ressusciter certains joueurs autour de lui (comme Hatem Ben Arfa et Falcao par exemple). Pour Philippe Gabilliet, c’est donc aux leaders d’opinion phocéens de montrer la voie optimiste à suivre au reste des supporters. «» , rajoute le professeur. Et ça, millions alignés ou pas, il y en aura toujours du côté de la Bonne Mère.