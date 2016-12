Comment Valbuena va revenir en équipe de France

Et si Mathieu Valbuena était de retour ? Depuis deux journées, Petit Vélo reprend goût au football sous le maillot de l’OL. Et il ne va pas s’arrêter là.

Étape 1 : devenir le héros de Séville

Étape 2 : conquérir le cœur des Lyonnais

Étape 3 : le coup de grâce

Par Kevin Charnay

» Ces derniers jours, Mathieu Valbuena a multiplié les sorties médiatiques à l’occasion de son retour de blessure, que ce soit sur le plateau de, duou au micro de RMC. Outre l’Euro manqué, l’affaire de laet ses difficultés à passer de Marseille à Lyon, Petit Vélo revient toujours sur un point essentiel pour lui : sa volonté de revenir un jour en équipe de France. Sauf que depuis qu’il a été écarté par Didier Deschamps , juste avant l’Euro, une équipe s’est construite sans lui en Bleu. Et pourtant, Mathieu va le faire, au mental et sans personne qui croie en lui. Comme d’habitude.Depuis quelque temps, Mathieu Valbuena opère son retour aussi bien sur la scène médiatique que sur le terrain. En deux matchs, le Lyonnais a inscrit deux buts face à Paris et Nantes. Contre Nantes, il retrouve même un poste de titulaire, au détriment de Nabil Fekir , une première depuis la 7journée et une défaite contre Lorient. Le début d’un long chemin. Samedi contre Metz, Petit Vélo décroche encore la confiance de Bruno Génésio et répond présent en distribuant une passe décisive à Maxime Gonalons sur un corner bien botté. Pourtant, quatre jours plus tard, Valbuena est sur le banc contre le FC Séville. En première mi-temps, les Lyonnais se font bouffer et se retrouvent rapidement menés 1-0 grâce à un but d’ Adil Rami . Heureusement, contre le cours du jeu, Alexandre Lacazette transforme un penalty juste avant la pause. Au retour des vestiaires, l’OL peine à prendre le dessus et doit attendre la 85minute pour que Coco Tolisso inscrive le but du 2-1 de la tête. Mathieu Valbuena est entré en jeu depuis dix minutes, remonté comme une pendule après son passage immérité sur le banc. 87minute, il se saisit du ballon sur le côté gauche, dribble deux Sévillans et décoche une frappe soudaine dans la lucarne opposée. La copie conforme du but contre Dortmund il y a cinq ans. Le stade chavire, l’OL est qualifié pour les huitièmes de la Ligue des champions.Peu à peu, Mathieu Valbuena prend donc confiance et devient l'une des pièces maîtresses de l’effectif lyonnais. Il multiplie les passes décisives, les plongeons bien sentis pour obtenir encore un peu plus de penaltys, et deux ou trois buts spectaculaires. Le vrai Valbuena est de retour. Détestés par les supporters lyonnais pendant longtemps, il devient le chouchou du public, poussant Nabil Fekir sur le banc et loin des projecteurs. D’ailleurs maintenant, c’est lui qui est pointé du doigt et insulté sur les réseaux sociaux, car il ne se remet pas assez vite de sa blessure. «» , tweetent Romain69 et tous ses compères. Au contraire, Valbuena devient soudain celui qu’on a «» . Jean-Michel Aulas est le plus excité par cette nouvelle cote de popularité. «» , glisse-t-il malicieusement au micro de Canal+. Son troupeau le suit et insulte Deschamps, «» .Grâce à sa régularité et à la pugnacité des Lyonnais qui remettent le scandale de sa non-sélection sur le tapis douze fois par jour, Valbiche finit par être appelé par Didier Deschamps , pour pallier la blessure de Dimitri Payet . Tout le monde sait que Petit Vélo est de retour à Clairefontaine pour jouer les bouche-trous, clairement. Mais l’essentiel est là, il est présent pour le rassemblement d’octobre 2017 et les deux derniers matchs de qualification contre la Bulgarie et la Biélorussie, soit pile deux ans après sa dernière sélection contre le Danemark. Et il va pouvoir mettre son plan à exécution. Pas le droit à l’erreur s’il veut disputer le Mondial 2018. À la fin du dernier match contre la Biélorussie, les Bleus vont faire la fête pour célébrer la qualification.Mathieu en profite pour droguer tous ses jeunes concurrents directs, à savoir Martial, Coman, Lemar et Dembélé. Les quatre sont complètement arrachés et ne tiennent plus debout. En «» du vestiaire, il insiste pour les ramener lui-même pour éviter qu’il ne se fasse gronder par la Desch. Sauf qu’il les amène dans une chambre, les fout à poil et fait entrer une dizaine de prostituées qui prennent des poses lascives sur les quatre coéquipiers, encore dans les vapes. Les photos sont terribles, et les médias se font un joie de relayer «» . Martial, Coman, Lemar et Dembélé, stressé de devoir batailler chaque jour pour que les photos ne soient pas dévoilées, en perdent tous leur football. Et Mathieu a le champ libre pour le Mondial. Machiavélique.