Comment Saint-Étienne va se venger de Nabil Fekir

Tout le monde se souvient du 5-0 encaissé par Sainté le 5 novembre, et surtout de cette célébration de Fekir qui appartient désormais à l'histoire. Alors pour se venger et rendre la monnaie de leur pièce aux Lyonnais, les Verts vont eux aussi gagner 5-0 ce soir et célébrer chaque but de façon provocatrice.

19