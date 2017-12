Comment réussir son tirage ?

« On recherche deux hommes de paille, disait Pierre Dac, un grand, un petit, pour tirage au sort. » À quelques heures de l'exercice sportif le plus attendu et le plus ennuyant du mois, voilà quelques conseils de spécialistes pour une cérémonie de qualité supérieure.

La légende de la boule d'Estelle Denis

« Faire le couillon » en temps et en heure

Par Théo Denmat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Sommité des lotos et des tombolas des maisons de retraite des environs de Saint-Nazaire, Marie-Hélène Perrais se dévêt de son habituel costume de Madame Loyal lorsqu'il s’agit de défendre l’honneur de sa pratique du tirage au sort. Cette retraitée de 64 ans, qui vadrouille d’EHPAD en EHPAD à longueur de journées afin d’égayer les après-midi de nos seniors, développe un avis d’experte bien tranché sur «» – comprenez stars vieillissantes – qui s’occupent des tirages au sort de football, qu’elle précise suivre par-dessus l’épaule de Guy, son mari. «, dit-elle.» Marie-Hélène pointe ici le principal écueil de cet événement télévisuel totalement dispensable qu’est le tirage au sort. Souvent bourré de crochets vidéo ou de discours interminables qui étiolent un suspense branlant, celui-ci nécessite pourtant une organisation rigoureusement stricte. Et à l’heure où le monde fonctionne à l’électronique, dévisser des boules à la main peut paraître suspicieusement rétrograde. Christophe Beaugrand, une «» de tirages de l’Euro Millions derrière lui sur TF1, opine du chef en pleine préparation de son prime de: «Organisée au Kremlin, la cérémonie du tirage sera cette année chapeautée par Gary Lineker et Nikita Simonyan, légende du football russe. Deux hommes choisis pour leur expérience et leur capacité à rester impassible en toute situation. «, explique Christophe Beaugrand."oh bah la bouboule elle arrive"» Marie-Hélène Perrais, qui a développé depuis dix ans un joyeux cérémonial auquel rien ne la ferait déroger, retrouve également son sérieux lorsque la bouboule déboule : «"Tout le monde est prêt ?"Bien attendre que le numéro s’affiche aux yeux du public, prononcer distinctement, ne pas se tromper. Voilà les trois règles d’or du bon tireur au sort, raison pour laquelle vous ne verrez jamais Luís Figo lire sa petite frange de papier avant qu’elle ne soit totalement retournée vers les caméras. On pourrait l’accuser de tricherie. Le présentateur de TF1, qui n’a jamais personnellement été confronté à «» de se tromper en direct dans la prononciation d’un numéro, se souvient d’un épisode où Estelle Denis avait vu une boule se coincer dans son tuyau. La guigne, que l’on pourrait comparer à ces moments de flottement durant lesquels certains footballeurs aux mains moites ne parviennent pas à dévisser les coques en plastique contenant les équipes. Un manque de professionnalisme qui fait d’ailleurs hurler notre animatrice en maison de retraite : «» Et d’enchaîner : «Exercice résolument difficile à animer, le tirage au sort a cela de compliqué qu’il fera forcément des déçus (en témoigne le système APB). Charge donc à l'animateur de bien mélanger les boules d’un habile coup de poignet, ces dernières étant plus lourdes et «» que celle de Christophe Beaugrand, qui anime un court alias quotidien «» . Et après avoir régi la cérémonie avec tout le sérieux qu’elle exige, le seul instant de liberté constituera donc sa conclusion «, confirme l’animateur."oh bah pas de gagnant" ou l'inverse» Avant de raccrocher pour aller accueillir les invités qui sonnent à sa porte, Marie-Hélène glisse une dernière solution afin d’esquiver toute tricherie : «» Comme quoi, tirer le sort des autres revient parfois à pousser le sien sur de bien sinueux chemins.