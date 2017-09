Comment retrouver les balles perdues par Laywin Kurzawa ?

En ratant ses dix-sept centres face au Luxembourg, Laywin Kurzawa a confirmé qu'il souffrait d'un mal bien plus profond qu'il n'y parait. Mais comment assurer la protection des spectateurs face à ces balles perdues ? Comment régler sa mire et, surtout, faut-il forcément réparer ses organes de visée ? Éléments de réponse.

« Dangereuses sur plusieurs kilomètres »

Tapoter avec des petits coups de marteau

» Le ton est grave. Car dans le milieu de la balistique, Mika ël Petit est un expert. Un as de la trajectoire, un crack du revolver. Aujourd’hui Commandant de compagnie à la gendarmerie de Senlis, l’homme décroche rapidement son téléphone et prévient d’entrée : «» Mais rapidement intrigué, même sur son jour off, par l’affaire qui concerne notre équipe de France , la curiosité du savant prend le dessus sur le père de famille. Car l’affaire est complexe, et dure depuis des mois. Des mois d’interrogations, de non-dits et d’étranges messages publiés sur les réseaux sociaux. Critiqué après de piètres performances avec le Paris Saint-Germain, Laywin Kurzawa voit désormais le malaise s’étendre à l’équipe de France. La question est sérieuse : où diable passent ses centres ? Dimanche dernier à Toulouse, le latéral gauche est entré dans la légende en devenant le premier joueur depuis dix ans à tenter et rater autant de centres sous le maillot Bleu : zéro réussites sur dix-sept tentatives. Et face au Luxembourg qui plus est. Petit, également ancien chef du Département Balistique de l’Institut de Recherche Criminel de la Gendarmerie Nationale, craint le pire : «» Voilà qui tombe bien, le fusil gauche de Laywin Kurzawa semble défectueux. Alors, sabotage ou dérèglement de base du matériel ?Tout d’abord, il convient de rappeler à quel point retrouver une balle perdue sur un terrain de football est un travail ardu. Car dans le cas où celle-ci ne terminerait pas sa course dans un innocent, comme c’est parfois le cas, elle pourrait s’échapper dans la nature. Et ainsi que Mika ël Petit le confesse, être dangereuses sur «» : «, pose-t—il.» Sauf qu’après mesure, les ballons utilisés lors des rencontres officielles font près de 22 centimètres de diamètre, et on peut donc aisément les qualifier de «» . Un stade de football s’étendant tout au plus sur 400 mètres de longueur en comptant les tribunes, on peut donc facilement se représenter le danger d’une balle tirée sans maîtrise. Dès lors, pourquoi confier une telle arme aux pieds d’un tireur inexpérimenté ? Notre spécialiste évoque une autre piste d’aide pour Kurzawa, celle du sabotage. D’après lui, «» Alors qu’il faisait parti des meilleurs centreurs du championnat lorsqu’il était à Monaco , Laywin Kurzawa semble aujourd’hui souffrir d’un mal inexplicable, qui pourrait donc trouver son explication dans une «» , qui aurait «» . Mais comment l’aider à remettre tout cela en place ? Mika ël Petit : «« J’ai touché la personne qui était à côté de moi, or je voulais tirer dix mètres à côté. »» À Laywin d'arrêter les justifications, et de se soumettre à une batterie d’exercices afin de savoir si les actes de son pied gauche sont effectivement indépendants de sa volonté. «» , explique Petit. En possession d’un tel outil, le latéral pourrait donc, selon toute vraisemblance, tapoter sur ses crampons afin de tester leur fiabilité et, le cas échéant, remplacer la pièce défectueuse. Pire encore, l’excuse qui consiste à dire «» , encore un classique selon Petit. Une fois, d’accord. Mais à dix-sept reprises ? Notre homme, qui rappelle ne pas être en pouvoir de condamner qui que ce soit, souligne que ce n’est pas à lui de juger : «» Un homme de science parfaitement complémentaire avec Olivier Giroud et Antoine Griezmann , premières victimes des balles perdues par le défenseur parisien. Des balles qui, l'enquête le dira, pourraient avoir été mortelles pour ses ambitions de titulaire.