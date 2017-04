Comment réconcilier Mendy et Tolisso ?

Benjamin Mendy et Corentin Tolisso s’étaient foutu sur la gueule en décembre dernier, ils se retrouvent ce soir pour la première fois comme adversaires. Alors, dans quel état d’esprit sont les deux néo-internationaux, ambiance MMA ou gros câlin ? Un médiateur nous donne quelques clés pour résorber le conflit entre deux hommes qui, après tout, ne sont encore que des gamins.



Une volonté commune de réconciliation

Dérouler la pelote

— Benjamin Mendy (@benmendy23) 5 février 2017

« Ma mère était accoucheuse... »

Par Théo Denmat

Tous propos recueillis par TD

Les images tournent en boucle au journal de 20h : «» Nous sommes le 18 décembre 2016, et l’AS Monaco s’est inclinée à Louis-II il y a quelques minutes face à l’Olympique lyonnais, au terme d’un match marqué par un sacré pétage du câble du latéral français. Un bon coup de pied par derrière dans les gambettes du milieu rhodanien pour lequel il prendra cinq matchs de suspension, alors que les visiteurs menaient déjà 1-0 à la 39minute. On dira que depuis, l’eau a coulé sous les ponts, que les deux garçons sont maintenant coéquipiers en équipe de France , que Mendy «» et que Tolisso est devenu un vrai MVP de Ligue 1, mais il n’empêche que les deux loustics se retrouvent aujourd’hui pour la première fois en tant qu'adversaires depuis leur altercation. Alors, comment éviter la récidive ?Hirbod Dehghani-Azar, avocat et président fondateur de l’association des médiateurs européens, accepte de la jouer intermédiaire exceptionnel après visionnage de la vidéo : «» Corentin et Benjamin devraient donc se retrouver dans un bureau pour discuter en profondeur de leur confrontation ? Le médiateur : «Le but est en réalité de renverser le rapport entre deux hommes qui partagent trois choses, et c’est déjà un bon point : un métier, une passion et – à peu de choses près – une formation. Il convient également de prendre en compte le contexte du match, sachant que Benjamin Mendy avait perdu sa mère le 26 janvier précédent : «"je suis d’accord avec ce que tu dis""je suis d’accord avec ce que tu as vécu"» Car pas question de reconstruire sur du plâtre. Nous, on veut du solide.Quelles solutions leur apporter concrètement pour se comprendre enfin l’un l’autre ? Car si Tolisso avait déclaré au moment de leur sélection commune en équipe de France qu’il n’y avait désormais «» entre eux, on se souvient tout de même d’un tweet qui frôlait le foutage de gueule après l’expulsion du Lyonnais face à Saint-Étienne le 5 février dernier. Un conflit latent qui pourrait causer du tort au groupe France , entre deux joueurs qui, on le rappelle, ne sont pas réputés pour faire partie des plus calmes de notre championnat.Et si l’écrit, justement, était une solution viable ? Que chacun rédige une lettre donnée en mains propres, pour exposer ses doutes et ses pulsions, ouvrir son cœur à l’autre : «, explique notre Hirbod le grand frère.» Alors le gazouillis d’excuse de Mendy juste après la rencontre, ce n’est que du vent ? Le médiateur : «» Forcément, certains points démontrent que les deux parties ne sont pas forcément prêtes à faire un pas vers l’autre : «"je pleure de rire",La voie la plus viable reste donc de passer du temps ensemble. Parce qu’après tout, rien n’est irréversible, même Hirbod Dehghani-Azar le concède, il lui arrive «» . Est-ce qu’un après-midi passé ensemble pourrait apaiser les tensions ? Une sortie à cheval dans la forêt de Rambouillet par exemple, comme un remake deen tout bien tout honneur. Notre médiateur pose une condition : «Il est vrai que l’on se contenterait d’une bonne entente cordiale. Solide, mais cordiale. Alors, pour demain, quel comportement adopter en public ? Sans avoir organisé une quelconque médiation au préalable, faut-il pour les deux hommes qu’il se prennent dans les bras ou qu’ils jouent l’indifférence ? «» Pas vrai Patrice Évra ? Notre médiateur se permet une dernière comparaison philosophique : «» D’un match propre, ce serait déjà pas mal.