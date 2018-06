Comment participer (et gagner) à la SO FOOT Ligue / Au Bureau ?

Pendant toute la durée de la Coupe du monde, SO FOOT te propose une compétition virtuelle pour te mesurer à toute la communauté et aux plus grands experts du ballon rond. La compétition n’a rien d’amical, l’enjeu est immense : un téléviseur 4K, une console portable Next-Gen, des abonnements SO FOOT, et bien d’autres lots sont à gagner.

1

Comment ça marche ?

Les astuces des champions

Pour tous les non-initiés qui ne connaissent pas encore la SO FOOT LIGUE (respectez-vous, bon sang, parce que c’est vraiment la honte), on va commencer par rappeler comment ça fonctionne.Le principe est simple comme bonjour : chaque jour, tu peux choisir un «» , autrement dit choisir l’équipe susceptible de te rapporter le plus de points. Les points sont calculés ainsi en fonction de la cote de l’équipe victorieuse :· si l’équipe que tu as choisie gagne, tu gagnes sa cote multipliée par 10 + 5 points par but inscrit,· si l’équipe que tu as choisie fait match nul, tu gagnes sa cote multipliée par 5 + 5 points par but inscrit,si tu es un loser et que l’équipe que tu as choisie perd, tu ne gagnes que 5 points par but inscrit.Prenons un exemple pour les plus lents d’entre vous. Si tu penses que l’ Australie va créer la surprise et s’imposer contre l’équipe de France , et si ça ne te pose aucun cas de conscience d’être un mauvais patriote, tu peux donc cliquer sur « Australie » jusqu’au 16 juin prochain.Si l’Australie s’impose finalement 3-1 contre la France, bravo à toi : avec une cote de 15,00 pour les australiens, tu gagnes donc 15 x 10 + 3 x 5 = 165 points.Si l’Australie accroche l’équipe de France et fait un match nul 2-2, tu ne t’en sors pas si mal : avec une cote de 15 pour les Australiens, tu gagnes 15 x 5 + 2 x 5 = 85 points.Si l’Australie se voit infliger une correction par les Bleus 1-5, tu ne gagneras pas grand-chose : 1 x 5 = 5 points.Petite particularité de cette SO FOOT LIGUE : il est possible de choisir son «» jusqu’à une minute avant le coup d’envoi d’un match. Autrement dit, s’il est 19H58 et qu’il y a un match à 20H, tu peux encore sauver ta journée. En revanche, il n’est pas possible de choisir une équipe plus d’une fois lors de la phase de poules : si tu décides de parier sur une victoire de l’Égypte contre l’ Uruguay le 15 juin prochain, tu ne pourras pas sélectionner l’Égypte lors de la deuxième journée, contre la Russie Et on a fait les choses bien : on a intégré sur l’application des petites notifications pour te signifier quand tu as oublié de choisir ton «» . Voilà, comme ça tu auras zéro excuse quand tu te taperas des scores minables.Bon, maintenant que tout le monde a compris le principe, il est temps de passer au plat de résistance : quelles sont les astuces des champions pour gagner ?connaître ton sujet. Maintenant que nous connaissons toutes les listes des 23 joueurs sélectionnés pour tous pays engagés, tu vas pouvoir commencer à potasser un peu: les effectifs, les groupes, les forces en présence, la totale ! Quels sont les joueurs de tout premier plan qui manqueront à l’appel ? Quels joueurs n’ont pas été retenus ? Quel a été le parcours de chaque sélection lors de la phase de qualification ? Et enfin, quels sont les précédents ?Par exemple, la Russie semble avoir un groupe de 23 absolument pourrave, mais elle est tombée dans un groupe relativement abordable (Arabie saoudite, Égypte, Uruguay ). Autre exemple : la Croatie semble disposer d’un effectif ultra-solide, mais elle a pourtant connu une campagne de qualification très difficile (2e place derrière l’ Islande dans le groupe I), elle a changé de sélectionneur avant le barrage sous l’impulsion d’un Luka Modrić remonté comme un coucou, et elle est tombée dans un groupe assez pénible pour le Mondial, avec l’ Argentine , l’ Islande (encore elle) et le Nigeria . Dernier exemple : la Suisse est un pays neutre et inoffensif et a dû passer par le barrage pour se qualifier... mais la Nati a pourtant réalisé un parcours dantesque dans le groupe B, et compte un paquet de joueurs prometteurs dans ses 23.Bref, il n’est pas interdit de parier sur le Nigeria parce que tu aimes le vert de leur maillot, mais ici c’est un concours sérieux, on n’est pas là pour rigoler, et ce sont souvent les experts qui font la différence.surveiller les cotes. On l’a vu, le nombre de points que tu engrangeras après chaque match dépend de la cote des deux équipes avant le coup d’envoi. Autrement dit, si tu espères remporter le tournoi en pariant sur l’ Argentine contre l’ Islande , sur la Belgique face au Panama , sur l’ Allemagne contre la Corée du Sud , tu vas peut-être faire un sans-faute, mais tu vas surtout marquer peu de points. Il va donc te falloir prendre des risques. Jouer sur des grosses cotes.Et pourquoi le Mexique ne ferait pas un gros coup contre l’ Allemagne pour son entrée dans la compétition, hein ? Et qu’est-ce qui pourrait empêcher la Tunisie de frapper un grand coup en battant ces losers d’Anglais ? Pour être un champion, il faut penser comme un champion.planifier ses. Peut-être que le mois de juin coïncide pour toi avec une période d’examens, ou de sorties en festival, ou de vacances en Estonie : tu ne seras peut-être pas dispo chaque jour pour balancer tes «» , mais ne t’en fais pas, on a tout prévu. Il est tout à fait possible de programmer ses «» à l’avance, afin d’être sûr de ne pas louper la moindre journée. Voilà, comme ça tu peux faire semblant d’avoir une vie passionnante et un agenda surchargé.s'affilier à un pubpour défendre haut et fort les couleurs de ton restaurant dans la compétition nationale ... et accessoirement tenter de gagner une TV 4K !utiliser le clic gauche. Si tu essaies de faire tes «» avec le clic droit, ça marchera pas.ne pas oublier que l’ Angleterre et la Belgique sont des sélections de losers. À chaque fois on y croit, à chaque fois ça se termine en quarts de finale et avec des regrets.C'est bon pour toi ? alors vas vite jouer sur http://fantasy.sofoot.com