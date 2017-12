Comment Luca Zidane va permettre à Dortmund de gagner la C3

Le Borussia Dortmund va gagner la Ligue Europa le 24 mai prochain. Et ce sera grâce à Luca Zidane. Voilà comment.

Coucou Zagadou

Le gant levé

Par Éric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mercredi 6 décembre. Le Real Madrid reçoit le Borussia Dortmund à Santiago Bernabé u. Au mois d'août, au moment du tirage au sort, tout le monde imaginait que ce match, disputé lors de la dernière journée, serait une finale. Il n'en est rien. Les verdicts sont tombés dès la cinquième journée : le Real est déjà assuré d'être deuxième de la poule, tandis que Dortmund est éliminé et peut, au mieux, attraper la troisième place. Avec un match contre Séville à disputer ce week-end, Zinédine Zidane va donc faire tourner. Logiquement. Ainsi, au coup d'envoi du match face à Dortmund , on retrouve des joueurs moins utilisés : Nacho , Theo Hernández, Hakimi, Kovačić ou encore Lucas Vázquez . Et dans les cages, Kiko Casillas, avec Keylor Navas laissé à la maison.En début de match, malgré son équipe remaniée, le Real domine. Il faut dire que lors de leurs dernières sorties à Bernabé u, les champions d'Europe n'ont pas franchement régalé, avec un 2-2 en Coupe contre Fuenlabrada, ou une victoire 3-2 à l'arrachée contre Málaga . Alors, dès la 10minute, Kovačić invente un amour de passe pour Borja Mayoral , qui contrôle du gauche et, en pivot, lobe astucieusement Bürki. 1-0. Dortmund a la tête dans le sac, et les nouvelles qui arrivent de Wembley ne sont pas bonnes : l' APOEL Nicosie vient d'ouvrir le score par ce diable de Mickaël Poté, auteur lui aussi d'un but de toute poté. Le BvB est complètement à la rue, mais parvient à ne pas encaisser de second but. 1-0 à la mi-temps, tandis que Harry Kane permet à Tottenham de revenir à 1-1.Mais tout s'accélère en début de seconde période. Lancé dans la profondeur, Kagawa s'en va défier Kiko Casilla . Le portier sort à toute vitesse, réussit à sortir dans les pieds du Japonais, qui laisse traîner ses crampons sur le poignet du gardien. Le bras endolori, Casilla préfère céder sa place au troisième gardien du Real : Luca Zidane. Son premier dégagement termine en touche. Bon. Ça peut arriver, même si d'aucuns disent qu'il voulait faire une petite blague à son papa. Mais huit minutes plus tard, la grosse tuile. Dan-Axel Zagadou est en train de s'échauffer sur le bord de la pelouse. Luca Zidane et lui s'étaient croisés chez les U16 français en 2014, et avaient sympathisé lors d'un match de Youth League Real Madrid PSG de novembre 2015. En voyant son pote sur le bord du terrain, Zidane Junior fait de grands gestes pour attirer son attention. Comme pour établir un contact rassurant avec une figure familière au beau milieu de ce grand théâtre qu'est Bernabé u. Se désintéressant totalement du jeu l'espace de quelques secondes, LZ ne calcule pas du tout la passe en retrait épicée de Nacho . Le temps de se retourner et de réaliser, le ballon roule doucement et honteusement au fond des filets. 1-1. Luca, le teint blafard, se tourne vers Zinédine qui lui lance juste un «» Le score ne bougera plus, ni à Bernabé u, ni à Wembley. Dortmund , avec trois points, termine troisième et est reversé en Ligue Europa.Au mois de janvier, sentant toujours le poids de cette boulette, Luca Zidane demande à changer d'air. Ça tombe bien, pendant les fêtes de Noël, Roman Bürki a reçu une proposition excitante à souhait, qu'il n'a pu refuser. La radio Europe 1 a planché sur une nouvelle émission dédiée au foot et au, mais surtout au. L'idée du directeur de la station, Denis Olivennes, est de confier la présentation à un duo Daphné Burki-Roman Bürki, surnommé The Burkiz, l'un représentant le football, et l'autre le. Forcément, cette réorientation soudaine oblige Dortmund à chercher un nouveau gardien de but. Redevables envers Luca Zidane, les dirigeants du BvB décident de récupérer le jeune gardien français pendant six mois en prêt.Alors que Dortmund n'a absolument plus rien à jouer en Bundesliga (le Bayern a déjà 14 points d'avance à la trêve), le nouveau coach intérimaire, Armin Veh, décide de tout miser sur l'Europe. Dortmund se débarrasse facilement du Slavia Prague en seizièmes, de Nice en huitièmes, du Dynamo Kiev en quarts et de la Lazio en demies. Le 24 mai, lesarrivent donc à Lyon pour la finale face à l'Atlético de Madrid avec un Luca Zidane qui reste sur une série de trois matchs sans faire coucou à personne sur le bord de la pelouse, record en carrière. Le match est évidemment fermé. 0-0 à la pause. 71minute, sur un corner botté de la droite, Sokratis s'élève dans le ciel lyonnais et catapulte le ballon au fond des filets. 1-0. Simeone réagit en faisant entrer Torres et Gameiro.L' Atlético pousse, Dortmund résiste. On joue les arrêts de jeu. Sur la dernière offensive des, Luca Zidane est déconcentré par un cri venant des gradins. Il se retourne et aperçoit Houssem Aouar , son ancien coéquipier en U17, en tribunes. Zidane lève alors son gant pour lui faire coucou. Sans s'en rendre de compte, ce gant levé détourne en corner une minasse de Saúl Ñíguez qui prenait le chemin de la lucarne. Tous les joueurs de Dortmund se ruent sur Zidane pour le féliciter de cet arrêt dingue. Dans la foulée, l'arbitre siffle la fin du match : Dortmund remporte la Ligue Europa, vingt ans tout juste après avoir soulevé la C1. Une époque où Luca Zidane n'était pas encore né.