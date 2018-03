Annoncé pour le courant de l'année 2018, le prochain album de Robyn Fenty, dite Rihanna, va à coup sûr envoyer le pays qui l'a vu grandir au Qatar, en 2022. Voici pourquoi.

Rihanna part à l’étranger pour l’écriture de son prochain album

Donc elle trouve le grand amour

Donc elle part vivre en Belgique

Vidéo

Rihanna is amazing at everything tbh. Even at jumping at trampoline #FentyBeauty pic.twitter.com/53ORZpH2kR — RihannaDaily.com (@RihannaDaily) 23 septembre 2017

Donc son nouvel album est un succès

Donc Benoît Poelvoorde devient sélectionneur de la Barbade

Donc il choisit la solution offensive

Vidéo

Par Théo Denmat, sur son trampoline

Deux ans après la sortie deen février 2016, un succès international qui avait passé plus de 100 semaines dans le Billboard 200, Rihanna est redevenue Robyn Fenty. La cuillère plongée dans un bol desans lait, la chanteuse barbadienne, pourtant décidée à faire de 2018 une année historique pour fêter son trentième anniversaire, peine à trouver l’inspiration pour son neuvième album. Non, il faut partir. S’envoler. Prendre quelques mois pour faire une énième fois le tour du monde. Après tout, que lui reste-t-il encore à conquérir ? Des Grammy Awards ? Elle en a déjà huit. De l’argent ? Elle ne sait plus comment le dépenser. La rue où elle a grandi dans la capitale Bridgetown a déjà été renommée la «» à l’occasion d’une cérémonie grandiloquente organisée le jour de la fête nationale d’indépendance de la Barbade, et elle a même été désignée «» par l’université d’Harvard pour ses actions caritatives au pays. Alors elle voyagera. Lass ée du soleil de Los Angeles, elle situe la première étape de son périple dans le froid du Grand Est : direction l’Azerbaïdjan.Au soir du 7 avril 2018, Robyn franchit les portes de la ville de Bakou. Elle vient de passer deux semaines dans les montagnes du Grand Caucase, perdues dans le décor de villages aussi reculés que silencieux, et constate avec surprise que la capitale azérie est également celle du trampoline pour la grosse semaine durant laquelle se tiendront les championnats d’Europe de la discipline. Attirée depuis toute petite par cette branche de la gymnastique qu’elle pratiquait étant enfant, la belle parvient à dégoter un billet hors de prix sur le net pour un siège aux premières loges du spectacle. Mais à l’occasion du concours du «» , un mauvais rebond envoie la star de la délégation belge sur les genoux de la chanteuse. La jambe cassée, l’homme lui glisse dans un sourire : «» Elle échappe un rire cristallin : la voilà séduite. Ils passeront le reste de la semaine à faire des cabrioles.Amoureux comme pas deux, le couple part s’installer en Belgique, à Bruxelles, où Robyn découvre les frites à la graisse de bœuf, la double cuisson, la sauce samouraï et les albums de Tintin. Mais surtout, elle retrouve l’inspiration. Portées par les sentiments, les lignes fusent et lesaussi, le duo se défoulant entre deux sessions d’écriture au parc à trampoline de Laeken, entrée à dix euros pour une heure de saut. On l’avait vue par le passé s’adonner à l’exercice, sur le tournage deà Belfast :Mais aussi pour son plaisir personnel, toujours le sourire aux lèvres :S’imprégnant de la culture locale, sa nouvelle production parle d’amour, bien sûr, mais aussi de cinéma. Elle adore les frères Dardenne. La presse frétille et croit savoir que la star signera son grand retour pour les fêtes de Noël.Diablement séduite par l’humour de Benoît Poelvoorde, Robyn, redevenue Rihanna, décide de rendre hommage à sa filmographie en choisissant comme titre phare de son nouvel album la chanson, en hommage à son rôle dans la production de Dany Boon. Harcelée par les tabloïds durant son creux artistique, le message est lourd de sens et frappe le monde, à peine remis dede Renaud. L’artiste belge devient aussitôt une star à la Barbade, oùtourne en classique, ce qui n’est d’ailleurs pas pour déplaire à l’intéressé, notoirement jaloux de la popularité de Pierre Richard en Russie. Son premier passage à la télévision nationale marquera d’ailleurs les esprits et l’économie du pays lorsque, au détour d’une remarque quelconque - «» - le cours du second s’effondrera drastiquement au profit du premier.Dans les locaux de la Fédération barbadienne de football (F.B.F.), les grands esprits chauffent. Objectif de cette réunion de la nouvelle année : trouver d’urgence un successeur à Ahmed Mohamed Ahmed, ce coach somalien de 38 ans nommé sélectionneur national en mars 2018, et qui n’a fait qu’enfoncer l'île dans la crise sportive qu’elle connaît depuis ses premiers matchs éliminatoires pour le Mondial 1978. Rapidement, un nom fait l’unanimité : Benoît Poelvoorde. Il est charismatique, jovial, autoritaire, originaire d’un pays qui se débrouille bien avec le ballon, et surtout il est aimé. Les joueurs lui inculqueront quelques principes de base, son talent d’improvisation fera le reste. Sa mission : qualifier le pays pour la Coupe du monde 2022 et prendre l'avion pour le Qatar.Fidèle à sa réputation, le football pratiqué par le sélectionneur belge ravit les pupilles des spectateurs dès ses premiers matchs de qualification dans la zone CONCACAF, à l’automne 2020. Ses déclarations fracassantes d’après-match et sa propension à envoyer l’intégralité de l’équipe en attaque font les choux gras de la presse, au point de comparer son génie tactique à celui de Zdeněk Zeman au soir d’une victoire 6-4 contre les Bermudes qui scelle sa popularité. Benoît devient le prénom le plus donné en 2021 aux petits gamins barbadiens, et l’on renomme même la piscine de Bridgetown comme la «» , où il dispose d’ailleurs de prix réduits. De 152au classement FIFA, la Barbade progresse jusqu’au quatorzième rang international, portée par des succès de prestige contre le Canada (4-0), le Mexique (5-3), le Nicaragua (1-0) et un nul frappadingue face aux États-Unis pour la première place du groupe (8-8). Qualifié pour la première fois de son histoire à la Coupe du monde 2022 au Qatar, le pays entre en transe, poussant les festivités jusqu’à introduire un jour férié le lendemain de la victoire. En conférence de presse d’après-match, à la question de savoir comment un tel miracle avait pu se réaliser, Benoît Poelvoorde aura ces simples mots qui resteront dans l’histoire : «