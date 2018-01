Comment Le Havre a flingué la saison des Girondins

Recrutement partiellement raté, absence de véritable buteur, mental friable, dirigeants novices, clans au sein du vestiaire... Les raisons invoquées pour expliquer la saison très compliquée que traversent les Girondins de Bordeaux sont nombreuses. Mais le véritable responsable des maux girondins est normand. Il s'agit du Havre Athletic Club.

Son titre de meilleur latéral gauche de Ligue 2 dans le short, Ferland Mendy avait le choix au moment de quitter Le Havre , l'été dernier. Courtisée par quelques clubs étrangers, la fusée de 22 ans privilégiait l'étape dans une Ligue 1 qui lui faisait une cour de tous les instants. Le PSG voulait en faire la doublure de Layvin Kurzawa Marcelo Bielsa rêvait de le façonner à Lille dans le même moule que Benjamin Mendy Marseille voyait en lui un concurrent pour Patrice Évra, Lyon l'imaginait se tirer la bourre avec Marçal , et Bordeaux lui promettait une place de titulaire aguichante dans son équipe alors qualifiée pour la Ligue Europa. Bien que séduit par le projet girondin, c'est finalement à Lyon , qui formule une offre supérieure (5 millions plus des bonus), que le HAC l'envoie. Et oblige Bordeaux, qui ne trouvera finalement personne pour occuper le flanc gauche de sa défense, à se shooter au PCP (Pellenard-Contento-Poundjé) durant toute la saison.Prisée par les toxicomanes accrocs à ses vertus hautement hallucinogènes, répertoriée par la convention sur les substances psychotropes de 1971, interdite de fabrication commerciale depuis 1978, la phéncyclidine, plus communément appelée PCP, n'est donc plus légale qu'à Bordeaux , où son usage, qualifié de «» par les textes de loi, n'amuse que les adversaires des Girondins, qui rigoleraient moins face à un Ferland Mendy qui aurait à coup sûr changé le visage de la formation jadis entraînée par Jocelyn Gourvennec . Mais c'est bien connu : Ferland, c'est les autres.Inaugurée en juin 1995, l'autoroute A29 permet de parcourir les 180 kilomètres qui séparent Amiens du Havre en 1 heure et 54 minutes, en admirant au passage le panorama unique sur l'estuaire de la Seine qu'offre le pont de Tancarville. Un progrès pour l'homme moderne, toujours en quête de nouveaux horizons, qui n'a pas arrangé les Girondins de Bordeaux , le 21 octobre dernier. Délocalisée pour cause de barrières de sécurité défectueuses du stade de la Licorne d' Amiens , la rencontre entre l'ASC et Bordeaux a permis au stade Océane d'accueillir sa première rencontre de Ligue 1, plus de cinq ans après son inauguration. Et aux gars de Gourvennec de s'incliner (0-1) pour la seconde fois de la saison en championnat, après la claque reçue au Parc des Princes. À la suite de cette défaite face au promu, Bordeaux ne gagnera qu'un seul match en 2017.Si vous faites partie de ce que les statisticiens nomment poliment «» en France en 2018, ne faites pas semblant : vous êtes largués. À l'heure où vos compatriotes ont élu le plus jeune président de l'histoire de la République française, vous ne vous sentez pas franchement à l'aise au sein de cette «» . Lorsqu'un jeune freluquet réclame de vous un quotidien un poil plus «» pour vous «» , voire carrément d'être un «» , votre constat est sans appel : ce monde rempli de zinzins n'est pas le vôtre. Cette impression d'être laissé sur le bas-côté de l'autoroute du «» , le doyen de la Ligue 1 la ressent plus que quiconque.Pire, il a l'intime conviction d'être pris pour cible par cette époque qui avance trop vite pour lui. Et en l'absence du Havre Athletic Club , ce doyen est bordelais. Nés en 1881, les Girondins font figure d'ancêtres mal à l'aise dans le grand raout de l'élite française. Willy Sagnol a qualifié les installations du Haillan d'obsolètes , tandis que leur capitaine, Jérémy Toulalan , a préféré jeter l'éponge au même moment que son idole, Michel Sardou. Tel un grand-père ringardisé par lesde son petit-fils, Bordeaux a le plus grand mal à gérer les comportements de sa jeune génération, qui se raconte sur Instagram ou prend des selfies sourire aux lèvres avec son bourreau. Rien que pour cela, il est impératif que Le Havre remonte en Ligue 1. À condition que Bordeaux y reste.