Comment le Ballon d’or de Ronaldo va priver le Qatar de son Mondial

Le probable sacre du Portugais ce jeudi pourrait avoir des incidences plus larges que sur la simple guéguerre opposant CR7 à Lionel Messi. Le détonateur qui fera exploser l'organisation du Mondial 2022, confiée pour le moment au Qatar. Avec un Donald Trump qui se frotte les mains en coulisses.

Ronaldo gagne son cinquième Ballon d’or...

Messi crucifié à Moscou...

Le monde se retrouve coupé en deux...

Cristiano Ronaldo prend sa retraite en Floride...

Zidane remporte la Ligue 1...

... Et le ticket Mexique-USA-Canada est désigné dans l’urgence pour organiser le Mondial 2022

Par Mathieu Rollinger

» Trophée sous le bras, crépitement de flashs, costume impeccable, sourire Cristiano Ronaldo exulte. La scène est bien connue. Et pour cause, c’est la cinquième fois qu’il est sacré meilleur joueur de la planète et égale par la même occasion le score de son adversaire d’une vie : Lionel Messi qui, lui, tire la tronche, engoncé dans son complet vert kaki. Pas de quoi réécrire l’histoire, dira-t-on. Le suspense et l’émotion ont de toute façon déserté cette cérémonie depuis une décennie maintenant, tant les deux joueurs anesthésient toute concurrence. Sauf que ce cru 2017 pourrait bien renverser l’ordre mondial.Agacé de ne pas voir son aîné madrilène lever le pied avec l’âge, Messi compte prendre sa revanche dès l’année suivante et régler définitivement ce débat. Cela tombe bien, cette année de Coupe du monde en Russie pourrait le voir décrocher enfin un premier titre international avec l'Argentine. Si bien qu’il porte l’à bout de bras jusqu’en finale. Mais lese blesse dès les premières minutes du match, les grillons du stade Loujniki venant essuyer les larmes qui coulaient sur sa barbe rousse. En face, la France a bien retenu la leçon de l’Euro 2016 et ne va pas se laisser déstabiliser par ce nouveau drame qui se joue sur la pelouse. À la 90minute, Florian Thauvin venge André-Pierre Gignac en trompant Sergio Romero d’un poteau rentrant qui offre une deuxième étoile à la France. Cristiano Ronaldo , champion d’Europe en titre avec le Real quelques semaines plus tôt et futur meilleur buteur du Mondial grâce à son quintuplé face à l’Iran, doit une belle chandelle au Marseillais puisque la course au Ballon d’or 2018 reste ouverte. Mais Flotov ne sait pas encore qu’il vient de créer un monstre.CR7-Messi, Messi-CR7. Plus que jamais, le monde se divise autour de cette rivalité, de la même manière que Portugais et Castillans s’étaient partagé le globe avec le traité de Tordesillas en 1494. Le Moyen-Orient s’est rangé derrière l’Argentin, grâce aux relations entre le Barça et le Qatar ainsi qu’au lobbying de Xavi . Un soutien renforcé par l’Iran, un des derniers alliés des Qataris dans la région, qui n’a toujours pas digéré le quintuplé du Portugais au Mondial. Dans le bloc d’en face, les États-Unis se sont logiquement rapprochés de Cristiano Ronaldo , bien aidés par le sponsor à la virgule qui habille depuis longtemps la star de Madère. Le conflit atteint son paroxysme en décembre 2018 : le vote pour le Ballon d’or accouche d’un match nul aussi inédit que dangereux pour l’équilibre mondial.Cela fait maintenant six mois que les résultats du Ballon d’or ne sont pas reconnus par les camps opposés. Dans ce climat de tension, lesétant désormais trop risqués pour être disputés, le Portugais préfère quitter le Real Madrid et va se réfugier aux États-Unis pour un nouveau défi. Plus exactement au Miami FC de l’ex-Galactique David Beckham, qui vient tout juste d’intégrer la MLS. Mais Ronaldo ne veut pas faire une croix sur le dernier défi de sa carrière : la Coupe du monde 2022. Sauf qu’il est hors de question de la disputer au Qatar. D'autant plus que l’Émirat n’est toujours pas prêt à accueillir la planète foot. Serait-on dans une impasse ? Réponse dimanche dansUn seul homme peut encore assurer un semblant de dialogue : Zinédine Zidane, à la fois confident de Ronaldo et proche du Qatar depuis qu'il a apporté son soutien à leur candidature. Jouant la neutralité en prenant les rênes de l’Olympique de Marseille, Zizou va finalement débloquer la situation en faisant tomber involontairement le système qatari. Le natif de la Castellane va mener l’OM au titre de champion de France, grâce à un Flo Tov stratosphérique qui, décidément, force le cours de l'histoire.Après cet affront en Ligue 1, le PSG et QSI sont brisés. Furieux, les Émiratis retirent leur billes et craquent : leur stratégie politico-sportive éclate, la bulle financière aussi, et toutes les affaires de corruption remontent à la surface. Le fameux effet ventouse. La FIFA croule sous les scandales, mais supplie le Mexique, le Canada et les États-Unis, initialement hôtes du Mondial 2026, de reprendre le flambeau pour que la compétition puisse tout de même se dérouler. Une des Coupes du monde les plus polémiques de l'histoire. Cristiano, ambassadeur officieux de l’événement et toujours capitaine de la, a donc tout le loisir de participer à son cinquième Mondial. À 37 printemps, et comme à la maison.