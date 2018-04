Comment Klopp a cuisiné Guardiola

Vainqueur à l'intensité lors de la manche aller, Klopp débarque à Manchester, mardi soir, en position de force. Voilà ce qui a fait jusqu'ici la différence.

Coincée dans les archives, la vidéo est devenue un must absolu pour les chercheurs du jeu et les amateurs de Jürgen Klopp en particulier. On y voit l’entraîneur allemand de Liverpool armé de ses grosses lunettes, cadré dans une chemise noire largement ouverte et parfaitement décontracté, réciter ses préceptes avec l’appui d’une tablette tactile géante à rendre jaloux Philippe Doucet. Il est sur le plateau de Sky Sports, aux côtés du présentateur Dave Jones et de Jamie Carragher. Et c’est parti : «(...)(...)» La scène a une date – septembre 2016 –, mais les mots racontent autre chose : peu importe où, peu importe avec qui, Klopp ne changera pas son approche. Là où Pep Guardiola semble avoir confisqué ce que le grand public considère comme le beau jeu, l’Allemand, lui, a fait du football sauvage et efficace son terrain de jeu. Conséquence : après treize confrontations, on en est à six victoires pour le boss deset deux nuls. Personne n’a fait mieux contre Guardiola. Et le quart de finale aller de Ligue des champions, joué à Anfield mercredi dernier, où Klopp a mangé le Catalan dans l’approche (3-0) , n’a pas démontré autre chose.Alors, comment l’expliquer ? Il faut d’abord retourner au point de départ et à la cheville du sport de très haut niveau où l’entraîneur est un motivateur, avant d’être un créateur. Entraîner, c’est se livrer à l’imagination face à une feuille blanche, mais c’est aussi faire combiner des hommes et des sensibilités. Il y a quelques années, lors d’un entretien, Xavi avait déguisé Guardiola en «» , mais un coach peut aussi gagner sur l’émotion. C’est ce dont est capable Klopp, comme Simeone, et son histoire sur un banc le raconte : mercredi dernier, Liverpool a avant tout gagné le match psychologiquement, l’entraîneur allemand étant capable de chauffer ses joueurs comme on souffle sur des braises. Son attitude est contagieuse et celle de certains de ses hommes face à City (Milner, Henderson, Robertson, entre autres) l’a prouvé sous différents angles : le sacrifice, le don de soi, une quantité de courses incroyable, un repli pour les autres. Quelqu’un avait-il imaginé voir un jour le jeune Alexander-Arnold, huit matchs de C1 dans les pattes, hurler sur ses partenaires et éteindre à lui seul Leroy Sané ? Non, et Manchester City s’est pourtant fait essorer à l’intensité, comme en deuxième mi-temps face à United samedi (2-3) En réalité, on avait déjà vu Pep Guardiola dans cette position : celle de l’entraîneur qui perd tout en quelques minutes, lesayant inscrit trois pions en dix-neuf minutes et Manchester United ayant réalisé la même performance en seize minutes ce week-end. «, expliquait le coach de City samedi.» Fin observateur du foot de Guardiola, Christian Gourcuff tente d’expliquer la tendance : «» On revient à la tournure de ce quart de finale aller facilement remporté par Liverpool même si on a l’impression que la manche retour laisse quelques portes de retournement de scénario ouvertes.Mercredi, comme en janvier, Jürgen Klopp a gagné la bataille en «» l’intérieur du jeu. «(d’où la titularisation de Gündoğan à la place de Sterling, au risque de laisser ouvert le côté droit, N.D.L.R.), décrypte Fabien Mercadal, coach du Paris FC, passionné par le travail de Klopp.» Car en réduisant les espaces au cœur du jeu, grâce à ses milieux, mais aussi à la position axiale du trio Salah-Firmino-Mané, Liverpool a découpé la zone d’expression de Kevin De Bruyne et Gündoğan. Gourcuff précise : «(près de 140, là où City en joue moins de cent en moyenne depuis le début de saison, N.D.L.R.)Cela touche à la différence d’approche dans le pressing entre Guardiola et Klopp. «, poursuit Gourcuff.» Et sur toute une première période absolue dans l’intensité et les récupérations hautes là où la seconde période a montré autre chose, notamment à cause de la sortie de Salah.On repense alors à Diego Simeone, qui avait un jour raconté ce que Sven-Göran Eriksson lui avait enseigné : «» Mardi soir, ce pourrait en être une nouvelle démonstration, sauf séisme. Il ne faut pas oublier qu’en septembre dernier, lorsque Liverpool avait été démoli à l’Etihad (5-0) , lesavaient la main jusqu’à l’expulsion de Sadio Mané à la 37minute. Voilà Guardiola, coach capable de mettre en place une symphonie collective incroyable, mais aussi de devenir une caricature difficilement capable de s’adapter à ses propres faiblesses, condamné à l’exploit et aujourd’hui, en est-il capable ?