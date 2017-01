Comment être un champion à Mon Petit Gazon

« L'important, c'est de participer » . Balivernes. L'important, c'est de gagner, même entre potes, même à Mon Petit Gazon. Alors, voici comment s'imposer à (presque) tous les coups.

Réussir son mercato

Choisir le bon système

Bien utiliser ses bonus

Par Kevin Charnay

Oui, un Nancy-Bastia peut revêtir un intérêt tout particulier. Si tu as réussi à réunir quelques potes pour monter un championnat Mon Petit Gazon, chaque match de Ligue 1 (ou de Premier League) est important, car il peut influer sur ton lundi matin au bureau. Seras-tu le chambreur ou le chambré ? On ne va pas se mentir, se faire railler par tes collègues de bureau parce que tu as perdu à cause d’un but d’ Emiliano Sala , ça fait mal à l’ego, et ça ne lance pas ta semaine dans les meilleures conditions. Alors, voici quelques bases pour débarquer en roi à la machine à café, chaque semaine.La partie la plus excitante d’un championnat MPG. 500 millions d’euros à répartir intelligemment en trois tours d’enchères cachées. Intelligemment, ça veut dire qu’il ne faut pas claquer 120 millions sur Lacazette ou Cavani, sous peine de se retrouver sans le sou pour monter une équipe cohérente derrière. Comme en vrai, l’important, c’est d’être performant sur toutes les lignes.Le but, c’est de réussir à choper un bon gardien de Ligue 1, qui prend peu de buts, mais qui est suffisamment sollicité pour obtenir régulièrement de très bonnes notes. Celui qui réunit le mieux ces critères est Stéphane Ruffier , qui rapporte énormément de points. Alors il ne faut pas hésiter à sortir le chéquier. Une astuce pour ne pas trop dépenser à ce poste : recruter les deuxième et troisième gardiens pour une bouchée de pain, histoire d’être sûr d’avoir un gardien titulaire, même en cas de blessure ou de suspension.Plus que des défenseurs impassables, il faut privilégier les défenseurs buteurs. Donc soit des centraux qui montent poser leur tête régulièrement sur coups de pied arrêtés comme Kamil Glik , ou alors des latéraux offensifs susceptibles de marquer ou délivrer des passes décisives comme Aurier ou Marçal . Mais l’important, c’est de réussir à choper Fabinho , encore considéré comme défenseur, et qui claque ses six penaltys par saison.Là encore, ce qu’on veut, ce sont des buteurs. Alors même si Marco Verratti est un joueur exceptionnel, on va laisser ça aux autres. Ce qu’on veut, c’est du Florian Thauvin , du Thomas Lemar , du Wylan Cyprien et même du Frédéric Sammaritano et du Cheikh Ndoye . Et tant pis s’il n’y a apparemment aucun équilibre dans l’équipe. Pensez aussi à repérer les tireurs de coups francs et de penaltys.Comme à tous les postes, il faut avant tout miser sur des joueurs titulaires à quasiment tous les matchs. Mais il est aussi important de réussir à choper un ou deux, qui assurent entre dix et quinze buts dans la saison. Dans un championnat à huit, tout le monde ne peut pas mettre la main sur Cavani. Pas grave, à MPG, Bafé Gomis, Martin Braitwhaite et Jimmy Briand sont desdu championnat. Et ils coûtent moins cher.Comme dans la réalité, il faut savoir s’adapter à son effectif. En gros, si tu n’as pas réussi à choper de véritables stars en attaque, on ose espérer que tu as suivi nos conseils en chopant un gardien très sûr, et des défenseurs buteurs susceptibles d’obtenir régulièrement de très bonnes notes. Dans ce cas-là, mieux vaut faire une croix sur le bonus défensif en alignant seulement trois défenseurs pour augmenter le nombre de joueurs offensifs sur le terrain, et optimiser ses chances de marquer des buts réels. Avec cette composition, le danger vient de partout.Ou alors, tu as réussi à rafler le gros lot en acquérant Cavani, Falcao ou Lacazette. Mais du coup, ta défense se compose plutôt de Koffi Djidji Cédric Varrault et Damien Da Silva . Pas grave, du moment qu’ils sont constamment titulaires et que vous en avez assez pour passer en 5-3-2. À cinq derrière, les défenseurs ont un bonus de +1 sur leurs notes et ont donc quasiment autant de chances d’inscrire des buts MPG que les attaquants. Encore une fois, le danger vient donc de partout. En en plus, on a un Cavani qui assure un but à presque tous les matchs.Pour bien l’utiliser, il faut l’octroyer à un joueur qui a du mal à marquer, mais qui obtient tout de même régulièrement une bonne note, afin de le pousser à mettre un but MPG. Ce bonus marche mieux à domicile, sur un défenseur déjà boosté par un bonus défensif, ou sur un attaquant.Ce bonus permet d’augmenter la note de tous les joueurs de 0,5 point. Mieux vaut l’utiliser à l’extérieur, accompagné d’une défense à 4 ou 5 pour avoir des défenseurs avec une note très élevée, susceptibles d’inscrire des buts MPG.Il enlève un point au gardien adverse, alors mieux vaut l’utiliser à domicile, là où il est plus facile de mettre des buts MPG, pour être sûr de ne pas le gaspiller.Le meilleur, celui qu’il faut utiliser contre son concurrent direct, de préférence en fin de championnat et à l’extérieur, histoire d’annuler un but de l’adversaire.