Comment est votre Poté ?

Ce mardi soir, Mickael Poté et son club de l’APOEL Nicosie s’apprêtent à défier Tottenham en Ligue des champions. Auteur de deux buts en quatre matchs dans ce groupe de la mort, l’international béninois est comme le bon vin : il s’améliore avec le temps. À 33 ans, après avoir écumé l’Allemagne, la Turquie et aujourd’hui Chypre, Poté ne pense qu’à une chose : prendre du plaisir, au plus haut niveau.

Le LOSC, Clermont et le Bénin

« Rebirth »

« Aller à Dubaï et tout, ça m'attire pas »

"Putain Micka, je suis fier de toi." (Rires.) » Parler football avec Micka Poté, c’est comme faire un saut dans le temps. Après avoir passé une tête à Nice entre 2009 et 2011, Poté a depuis parcouru l’ Allemagne Chypre et même la Turquie , le plus souvent en deuxième division, avant de toucher du doigt le Graal. Des années de dur labeur pour le natif de Lyon , tel un nomade fuyant l’ennui mortel de la sédentarisation. «, commente volontiers Didier Ollé-Nicolle , qui l’a couvé à Clermont puis Nice » Sans hésiter, Poté a choisi la pilule rouge et pris alors en mains son destin : celui qui l’a amené à claquer deux buts face à Dortmund en Ligue des champions cette saison, à 33 ans.Pur Lyonnais, Mickaël Poté commence le foot à onze ans. C’est dans son club de quartier du LOSC Lyon Ouest Sporting Club), où il inscrit notamment 40 buts en une saison, qu’il est repéré une première fois par la sélection régionale, qui lui permettra à 16 ans d’intégrer le centre de formation de Grenoble. Pas convaincu par le deal qui lui est proposé par les nouveaux actionnaires japonais, Mickael Poté, dont les intérêts sont déjà gérés par Fleury Di Nallo, décide de signer à l’AS Cannes en National. Dans le radar d'Ollé-Nicolle, il débarque à Clermont en Ligue 2, puis intègre même l’équipe nationale du Bénin . Une fierté pour lui, qui considère la qualification pour la CAN 2010 en Angola comme l’un de ses plus beaux souvenirs. «, raconte son coéquipier Manu Imorou.Auréolé du statut d'international et auteur de bonnes prestations en club, Poté suit Ollé-Nicolle à Nice en Ligue 1, mais les blessures et la forte concurrence l’empêchent de passer un nouveau palier : «» Le 22 août 2011, Poté pose finalement ses valises à Dresde en 2. Bundesliga, après avoir longtemps hésité avec l'AC Ajaccio : «» Un bon choix, qui annonce le début du carton.Quand il débarque en Allemagne, Poté fait la connaissance de Romain Brégerie à Dresde, défenseur qui arrive lui aussi tout juste de Metz : «"Oooooooh". » Une qualité de détente reconnue tant par ses adversaires que par ses coéquipiers, ce qui fait sourire l'intéressé : «(Rires.)Et en plus de sauter haut, Poté commence à marquer. « Brég’ » , comme il l’appelle, se souvient bien du déclic : «» Cette folie, elle se poursuivra même jusque dans la célébration des buts : «» Après ces deux années allemandes, Poté signe à l’Omonia Nicosie, puis joue deux saisons en Turquie, en D2 à Demirspor. Point commun dans tous ces clubs : Micka finit meilleur buteur du championnat à chaque fois, marquant entre 19 et 24 buts. La machine est lancée.La réussite actuelle de Mickaël Poté, qui aujourd’hui foule les plus belles pelouses européennes, il la doit en grande partie à son travail, mais aussi à sa mentalité : «"Ligue des champions"cojones» Voir Poté face au Real, c’est aussi assister à la revanche d’un audacieux.