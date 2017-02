Comment devient-on un expert en CSC ?

À l'image de Romain Thomas en Coupe de France cette semaine, Angers est devenu accro aux buts contre son camp depuis quelques matchs maintenant. Un geste pénalisant, mais qui reste très difficile à réaliser. Description du fameux CSC.

« C’est tout un art »

La clé ? Être bien placé

Par Steven Oliveira

Propos de Xavier Méride recueillis par SO, ceux de Franck Queudrue par AP.

Mercredi 1février 2017, seizième de finale de Coupe de France entre Angers et Caen . On joue la 35minute lorsque le Caennais Hervé Bazile distille un magnifique centre que le capitaine angevin, Romain Thomas , bien placé au premier poteau, reprend d’une jolie reprise de volée du gauche pour offrir l’égalisation au Stade Malherbe de Caen . Il pourrait s’agir d’un coup du sort si les Angevins n’étaient pas des habitués de ce genre de gestes. Car oui, ce match de Coupe de France était le quatrième de suite durant lequel un joueur du SCO a inscrit un but contre son camp. Une statistique assez rare pour être soulignée et qui permet de placer le club angevin parmi les experts du CSC.Un statut que le SCO partage avec d’autres joueurs adeptes des buts dans leur propre camp. Parmi eux, Xavier Méride. L’ancien défenseur lensois reste l'un des meilleurs en la matière, avec pas moins de trois buts contre son camp en Ligue 1 lors de la saison 1998-1999, performance que seul le Rémois Anthony Weber a réussi à réaliser depuis. Actuellement coach au Sporting Club de Douai en PH, Xavier Méride explique comment on devient un maître en la matière : «(rires).» Mais attention, le mauvais geste ne suffit pas toujours à réussir à marquer dans ses cages, car le gardien veille au grain et peut toujours récupérer votre frappe : «3-0, c’est justement le score du RC Lens lorsque Franck Queudrue inscrit le plus beau CSC de l’histoire de la Ligue 1 sur la pelouse du SC Bastia . Dans une interview accordée à, l’ancien défenseur de Middlesbrough était revenu sur son geste et confirme les propos de Xavier Méride : «» Finalement, le plus dur après un CSC reste de réussir à passer outre, comme le confirme Xavier Méride : «Si certains attaquants ont déjà réussi l’exploit de mettre un CSC – dont Cristiano Ronaldo , Zlatan Ibrahimović ou encore Edinson Cavani – ce geste reste attaché aux joueurs défensifs. Et aux bons défenseurs. Car, si le but contre son camp reste une erreur défensive, elle signifie aussi que le joueur était bien placé à la base puisqu'il est sur la trajectoire du ballon. Une théorie que partage Xavier Méride : «» Alors que les joueurs du SCO se rassurent, le fait qu’ils mettent autant de CSC prouve que ce sont de bons défenseurs. Attention à faire le geste juste la prochaine fois.