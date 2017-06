Comment bien prendre son pied en vacances ?

Un panard, ça se respecte. La preuve : on fête aujourd’hui la journée mondiale de la santé du pied. À l’heure de partir en vacances et d’enfiler les sandales, petits conseils et avertissements aux joueurs pour faire attention à leur principal outil de travail.

La tentation du sable

Ampoules et oursins, adversaires estivaux

Par Florian Cadu

Ça y est, c’est quasiment l’heure des vacances pour les footeux. Elle a même déjà sonné pour ceux qui n’ont pas le bonheur, l’envie ou le talent d’être internationaux. Comme d’habitude, les joueurs ne manqueront pas de poster leur corps bronzé ou leur visage rougi posant devant une plage paradisiaque en compagnie de leurs proches. Ravis, les fansles nouvelles publiées par leurs idoles et pourront continuer à vivre par procuration. En oubliant une question, futile pour les uns, fondamentale pour les autres : comment vont leurs pieds ? Et en prennent-ils soin ?Car tout athlète doit être prévenu : s’il souhaite que ses pieds soient prêts pour la rentrée en évitant une blessure, le sportif de haut niveau doit faire un minimum attention à les garder en bonne santé. Cela passe, évidemment, par un peu d’activité physique. Même pendant les vacances. «, renseigne Corentin Monnier, podologue dans la région bretonne.» Mais attention : profiter de la magnifique plage pour trottiner quelques kilomètres sur le sable fin est à proscrire. «, avertit le spécialiste.» Voilà pour ce qu’il est des exercices individuels durant les congés, plus ou moins suivis par les joueurs.des chaussures à porter pendant la pause estivale ? Sans surprise, le pragmatique podologue conseille d’oublier «» , au contraire des tongs, même moches : «» En réalité, le véritable problème est ailleurs. Il concerne en effet la peau du pied, et les ampoules qui se déclarent très fréquemment lorsqu'il faut retaper le ballon. «, note Corentin.» Les solutions pour ne pas en arriver là sont simplissimes et à la portée de tous : mettre de la crème renforçant l’épaisseur de la peau et, pourquoi pas, rechausser les crampons en plein milieu des vacances pour une petite séance amicale entre potes.Et le reste, alors ? Les coups de soleil, par exemple ? Rien de grave à ce niveau-là selon l’expert : «» Pas plus pour le contact avec l’eau de mer ou les massages (amoureux ou non), qui sont même recommandés pour leur caractère relaxant. En revanche, un ennemi particulier reste à craindre : le terrible oursin. Corentin en sait quelque chose, lui qui a géré des sportifs en Guadeloupe : «» À chacun de faire gaffe où il met les pieds.