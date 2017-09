Comment Ben Arfa peut-il retrouver l’équipe première ?

Ultime étape de sa mise au placard programmée, Hatem Ben Arfa est désormais prié de s’entraîner avec la réserve. Mais l’ex-futur génie du football français ne veut rien savoir : il restera joueur du PSG, un point c’est tout. Alors comment faire pour sortir de l’impasse ? Voici quelques idées.

En empilant les buts avec la réserve

En guettant des blessures

En jouant dans les buts

En jouant avec la réserve, mais en Ligue 1

En faisant du Ben Arfa

Par Thomas Vennin

Puisqu’il s’entraîne désormais avec la réserve, autant qu’il joue avec. Il l’a réclamé dans son premier court-métrage tourné sur les bords de Seine au printemps dernier : «» La voilà, cette chance. Un triplé contre Jura Sud Foot ce week-end, un autre contre Montceau-les-Mines le samedi suivant et un feu d’artifice au Puy du Fou : un lob de 50 mètres en coup du foulard, undes familles devant 300 journalistes en fusion et Unai Emery qui exige qu’on le sorte à la mi-temps afin de le préserver pour la Ligue des champions.Verratti, qui vient de se faire tordre par Isco lors du dernier Espagne Italie , est un peu sur les nerfs. Lors d’un banal taureau au Camp des Loges, Neymar lui administre un combo roulette-râteau-petit pont qui fait bien marrer tout le monde. C’en est trop pour le hibou, qui dégoupille et lui attrape la malléole aussi sec. Sous la violence du choc, le protège-tibia vole jusqu'au front de Pastore qui s’effondre sur Di María, trop occupé à faire un cœur avec les doigts. Le choc tête contre tête est terrible, les deux Argentins finissent à l'hôpital, en observation. Résultat, le PSG se présente à Glasgow pour son premier match de Ligue des champions avec un milieu Rabiot, Nkunku, Lo Celso et Ben Arfa. Il suffisait d’être patient.Toujours dans sa célèbre vidéo, notre acteur fétiche se défendait d’une quelconque exigence : «» Dans ce cas pourquoi ne pas se reconvertir ? Pas dans le cinéma, non, c’est encore un peu tôt, mais peut-être dans les buts ? Areola ou Trapp ? Trapp ou Areola ? Même Emery a eu du mal à se décider. Alors, pourquoi pas Ben Arfa ? L’enfant de Châtenay-Malabry est certes un peu court sur pattes, mais s’il a de l’or dans les pieds, il doit bien en avoir aussi un peu dans les mains. Et puis comme ça, il pourra lancer ses chevauchées fantastiques d’encore plus loin. Le problème, ce sont les jours où il n’aura pas envie...Oui, ça s’est déjà vu. C’était le 5 mars 2006 au Parc des Princes. À la suite d'un désaccord avec la LFP sur le nombre de places attribuées à ses supporters, Pape Diouf avait décidé d'envoyer la réserve de l’OM pour défier le PSG. Résultat : un 0-0 héroïque et un retour triomphal des «» sur le Vieux-Port. Imaginons un instant que, pour protester contre le fair-play financier qui l’empêche de recruter Messi et Ronaldo cet hiver, Nasser Al-Khelaïfi décide d’aligner la B contre Caen la semaine avant Noël. C’est le grand retour en Ligue 1 de Ben Arfa, qui marque un quadruplé pour fêter ça, mais refuse de serrer la main d’Emery en sortant à la 85. Le lendemain, il est envoyé à l’entraînement avec les U15.Après tout, qui aurait parié sur son retour en équipe de France l’année dernière ? Cet homme-là n’est jamais là ou on l’attend et c’est peut-être là qu’est son vrai talent. Du caniveau à la gloire (et inversement), il n’y a souvent qu’un pas pour les génies de ce monde. Qui nous dit qu’il n’attrapera pas une lucarne au bout du temps additionnel en finale de la Coupe du monde l’été prochain ? La pente est raide, mais Hatem le diadème a plus d’un tour dans son sac. Laissons-le faire, on n’a peut-être pas encore tout vu.