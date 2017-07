Comme un lundi sur le marché des transferts

L’officialisation de Nemanja Matić à MU, Ryad Boudebouz à la Une d’un quotidien espagnol, Olivier Echouafni qui s’accroche à son banc telle une moule à son rocher, Cédric Carrasso qui hésite entre la chaleur du Portugal et la pluie de l’Angleterre, Massimiliano Allegri qui verrouille le départ d’Alex Sandro… La semaine reprend tranquillement sur le marché des transferts.

Juntos para o novo desafio! Together for the new challenge! ❤️️😁💪🏽💛 Une publication partagée par Fernando Reges (@fernandoreges) le 30 Juil. 2017 à 15h33 PDT

Par Maeva Alliche

Il pose fièrement avec le maillot de Manchester United, mais cette fois, la photo est officielle. Après trois saisons à Chelsea, Nemanja Matić a officiellement rejoint lesce lundi pour trois saisons. Selon les médias anglais, le chèque reçu par lesserait, à quelques millions près, de l’ordre de 45 millions d’euros. Après N’golo Kanté, Paul Pogba . l’international Serbe semble décidé à évoluer aux côtés des meilleurs milieux français. Prochaine étape Crystal Palace et Yohan Cabaye » , voilà comment est qualifié Ryad Boudebouz par l’qui lui consacre sa Une. D’après le quotidien andalou, le Bétis Séville lorgnerait sur le milieu de terrain montpelliérain, pour remplacer Danis Ceballos, parti au Real Madrid. Si de nombreux clubs sont sur le coup (West Ham, Bayer Leverkusen, Sampdoria Gênes), les Sévillans auraient franchi le pas et formulé une offre de sept millions d'euros. Une somme bien loin des quinze millions réclamés il y a quelques mois par les Héraultais pour laisser filer l'un de leurs meilleurs joueurs. De son côté, Michel Der Zakarian assure dans laque «» . Deux solutions : soit La Poste a égaré l’enveloppe contenant l’offre, soit l’un des deux camps ment.» Ça, Fernando , le milieu de terrain de Manchester City, l’a bien compris. Non désiré par Pep Guardiola, le Brésilien a annoncé lui-même son départ sur son compte Instagram. «» , a t-il écrit en légende d’une photo le représentant de dos avec son fils. Le joueur laisse néanmoins planer le doute sur sa nouvelle destination. Des médias turcs annoncent depuis plusieurs jours que son arrivée à Galatasaray serait imminente. La seule certitude est que Mickey sera de la partie.Annoncé un coup au PSG (comme la moitié des joueurs de plus de trente millions d’euros), un coup à Chelsea, Alex Sandro a bourlingué un peu partout en Europe depuis l’ouverture du mercato. C’est pourquoi Massimiliano Allegri a tenu à mettre les pendules à l’heure en conférence de presse : «» Un «» de Gerard Piqué serait tellement plus convaincant.Entre les trois, son cœur balance. Proche de rejoindre le Sporting Portugal la semaine dernière, Cédric Carrasso ralentit les négociations avec le club lisboète. D’après, l’ancien bordelais ne serait pas insensible aux charmes de la Championship. Nottingham Forest et Sunderland se montreraient de plus en plus intéressés par le gardien français, qui serait du coup perdu. Nul doute que l’hésitation n'a rien à voir avec la météo.Après les Los Angeles Galaxy, c’est au tour de l’AC Milan de rêver de Zlatan Ibrahimović d’après. En quête d’un grand attaquant, le clubse verrait bien accueillir à nouveau le géant suédois. Blessé, le joueur sait son avenir incertain à Manchester United, mais les relations de Mino Raiola avec les dirigeants lombards, depuis l'épisode Donnarumma, pourraient bien compromettre un retour d’Ibra à Milan. Quand ton agent deviens encombrant. Jesús Navas à Séville, c'est imminent. En fin de contrat à Manchester City, L'espagnol devrait s'engager dans son ancien club, où il a déjà passé dix saisons.Beaucoup rêvaient de le voir partir, mais non. Olivier Echouafni sera bien le sélectionneur des Bleues à la rentrée. Malgré les nombreuses critiques et le style de jeu digne d’un « dauphin-dauphine » de cours d’école (ce jeu où il faut lancer le ballon en l’air et crier le nom de quelqu’un pour qu’il le rattrape), l’ancien joueur a été confirmé dans ses fonctions par Noël Le Graët . Sur RMC, le président de la FFF a déclaré : «» Jean-Pierre Escalettes avait lui aussi confiance en Raymond Domenech avant 2010...Il a préféré la Championship à la Ligue 1. Aboubakar Kamara quitte Amiens après seulement une saison, direction Fulham où il s’est engagé pour quatre ans. Le club amiénois se console de la perte de ce joueur clé en réalisant le plus gros transfert de son histoire. La vente de l’attaquant se situe entre trois et six millions d’euros.Laturque séduit tout le monde. Le portier portugais Beto s’est engagé avec le club de Göztepe pour une saison plus deux en option. À 35 ans, l’ancien Sévillan va découvrir son dixième club. Beto à Goztep, Kamoulox ?Plus amateurs de pizza que de mobilier ? Promu en Ligue 1 Conforama avec Strasbourg, Mayoro N'Doye ne goûtera pas aux plaisirs de l'élite. Le milieu de terrain de 25 ans s’est engagé pour deux saisons avec Tours et retrouve la Domino's Ligue 2.Le prénom d’un mec de, le nom d’un personnage de... et une signature à La Gantoise. Après une saison à Niort, Dylan Bronn quitte les Deux-Sèvres pour la Belgique. Le défenseur a signé un contrat de quatre ans avec les