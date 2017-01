Cologne taille patron, le Bayern tranquille, Ingolstadt se rassure

Les Bavarois étaient à la fête aujourd'hui, comme en témoignent les victoires du Bayern et d'Augsbourg à l'extérieur, quand, dans le même temps, Ingolstadt est resté maître chez lui face à Hambourg, toujours plus mal en point. Un peu comme Darmstadt, qui s'est fait rouler dessus par un FC Cologne survolté. Quant au « Plastico » , entre Leipzig et Hoffenheim, il a vu le seul carton rouge de l'après-midi.

0

SV Darmstadt 1-6 FC Cologne

FC Ingolstadt 3-1 Hambourg

RB Leipzig 2-1 TSG Hoffenheim

Werder Brême 1-2 Bayern Munich

VfL Wolfsbourg 1-2 FC Augsbourg

Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au coup d'envoi, Darmstadt n'a marqué que onze but depuis le début de la saison. Soit deux de moins que ce qu'affiche le compteur personnel d' Anthony Modeste . L'attaquant français inscrira d'ailleurs le troisième de la partie, après un contre-son-camp du capitaine des Aytac Sulu et une tête piquée rageuse du Japonais Osako. À la mi-temps, la messe semble dite. Mais Sidney Sam redonne l'espoir aux siens en transformant un penalty à la 66minute. Darmstadt n'avait plus marqué depuis 595 minutes. Osako aggrave la marque en réalisant le doublé à l'entame du dernier quart d'heure, avant que Jojić ne crucifie une fois de plus le pauvre Michael Esser , qui se prend finalement un score de tennis après une ultime correction par Rudņevs, rentré peu après la reprise. Les Colonais ne sont plus qu'à un point d'une place européenne et Modeste, à un but de son total de la saison dernière.Malgré les -10°C au coup d'envoi, le match s'annonce très chaud car le vainqueur accrochera la seizième place, synonyme de barrage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu' Ingolstadt a joué sa chance à fond. Les Bavarois mènent dès le premier quart d'heure grâce à Pascal Groß. Markus Suttner aggrave le score sur coup franc direct à peine dix minutes plus tard. Hambourg, pour sa part, coule définitivement dès la reprise. Diekmeier, entré à la pause, commet une faute sur Groß dans la surface, Cohen transforme le penalty sans problème. La réduction du score de Sakai peu après l'heure de jeu ne changera rien. Hambourg est une fois de plus menacé par le spectre de la relégation.S'il fallait donner un nom au duel entre Leipzig et Hoffenheim , le « Plastico » serait le premier qui viendrait à l'esprit. Mais sur le terrain, le jeu est léché et le spectacle, attrayant. D'autant plus que les visiteurs ouvrent le score dès la 18minute par Amiri. Les Leipzigois répondront peu avant la mi-temps par l'inévitable Timo Werner . La deuxième période est plus houleuse. Le capitaine de Hoffenheim Sandro Wagner , est exclu à l'heure de jeu pour avoir marché sur Ilsanker. À un quart d'heure de la fin, l'Autrichien Marcel Sabitzer délivre le RBL d'une superbe frappe du droit à vingt-deux mètres. Leipzig bétonne plus que jamais sa place de dauphin du Bayern , tandis que Hoffenheim reste 4mais concède sa première défaite de la saison en Bundesliga. Il n'y a donc plus aucun club invaincu dans les cinq grands championnats européens.Le sommet Nord-Sud allait-il réserver un autre score fleuve ? Depuis sept rencontres, le Werder a l'habitude de se prendre de sacrées valises face au Rekordmeister. Mais aujourd'hui, les choses sont plus poussives, même si le Bayern domine largement, avec 64% de possession de balle. À la mi-temps, les Bavarois mènent déjà 0-2. Magistralement servi par Ribéry, Arjen Robben a inscrit le premier but à la demi-heure de jeu, avant que David Alaba ne creuse l'écart avec un somptueux coup franc direct qui vient se glisser tout juste dans la lucarne. En seconde période, les Brêmois font le pressing et Max Kruse réduit la marque à la 53e. Insuffisant. Solide et serein, le Bayern a prouvé une fois de plus qu'il boxait dans une autre galaxie.À trente-trois ans, Mario Gómez prouve qu'il a encore des ressources. Le match a à peine commencé qu'il marque de la tête, bien servi par Yünüs Malli. C'est le sixième but de l'international allemand cette saison. C'est aussi de la tête que lui répondra Halil Altıntop vingt minutes plus tard. Les deux équipes rentrent au vestiaire dos à dos, à l'image de leur classement respectif. Alors que l'on se dirige vers un nul honorable, Wolfsburg ne lâche rien et pousse. Mais à la 69e, le jeune Rafael Framberger, qui effectue son premier match en Bundesliga, sert superbement Dominik Kohr qui n'a plus qu'à conclure pour son premier but cette saison, le deuxième de sa carrière, le deuxième contre... Wolfsbuorg. Les Loups peuvent s'en vouloir car ils avaient les clés en main, mais les Bavarois ont été plus réalistes.