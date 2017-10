Le FC Cologne doit 60 000 euros à Arsenal

1

LG

Ultra cher… Après avoir fêté sa première épopée européenne depuis vingt ans , le FC Cologne s'est vu contraint par l’UEFA de payer à Arsenal une amende s'élevant à plus de soixante mille euros. Lors de la victoire dessur les Boucs à l’Emirates le 14 septembre dernier (3-1), les supporters allemands avaient mis un bordel sans nom en se déplaçant à plus de vingt mille pour trois mille places disponibles dans le parcage visiteurs.Cinq supporters avaient finalement été arrêtés dans la soirée, alors que des torches avaient été allumées un peu partout dans le stade. Pour corser un peu l’addition, l’UEFA a ordonné un match d’interdiction de déplacement au club allemand, sanction qui serait alourdie à deux ans en cas de récidive.De toute façon, les supporters de Cologne ne sont plus vraiment d’humeur à faire la fête, puisque leur club fétiche est dernier de Bundesliga comme de son groupe de Ligue Europa.