Collina à la tête de la commission des arbitres de la FIFA

Pierluigi Collina est de retour. Pas sur le terrain, mais dans les beaux bureaux de la FIFA à Zurich.L'arbitre italien vient d'être nommé à la tête de la commission des arbitres de la FIFA. L'homme qui a dirigé la finale de la Coupe du Monde 2002 était jusqu'alors responsable des arbitres UEFA. Il remplace ainsi l'Espagnol Ángel María Villar.La commission des arbitres est la plus haute instance de l'arbitrage de la FIFA. C'est notamment elle qui est chargée de sélectionner les arbitres internationaux. Collina aura donc dans ses mains la lourde responsabilité de nommer, ou non, un arbitre français pour le prochain Mondial. Il aura également la possibilité de dicter l'interprétation du règlement et de proposer des modifications.En espérant que l'arbitre n'hésite pas à se montrer aussi sévère que ce qu'il pouvait l'être sur le terrain face aux propositions saugrenues de Van Basten