Coke : « La langue allemande ne doit pas être une barrière »

Il y a bientôt un an, Jorge « Coke » Andújar sortait du lot et glanait un titre de MVP grâce à un doublé en finale de Ligue Europa contre Liverpool, au parc Saint-Jacques de Bâle. Depuis, le défenseur latéral, transféré à Schalke 04 cet été, marchait à l’ombre. La raison ? Un ligament croisé rompu. L’occasion de connaître son adaptation et ses passions, avant d'avoir refoulé les pelouses allemandes fin mars.

« Le gymnase c’est une chose, mais même chez toi, tu dois travailler, aller courir ou faire des mouvements spécifiques. »

« Quand tu joues une finale aussi fermée et que tu gagnes aux pénos, ça te libère. »

« Je n’ai pas terminé mes études en journalisme sportif, ça devenait ingérable avec le lancement de ma carrière. Mais l’expression écrite m’a toujours attiré. »

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

C’était un processus de récupération plutôt long, ça intervient sans prévenir dans une carrière. Et bon, ce sont des mois compliqués à gérer. Je suis un passionné du football, j’aime jouer et quand tu ne peux pas le faire, c’est une vraie frustration. La situation était déjà nouvelle pour moi : un nouveau pays, une nouvelle équipe, de nouveaux coéquipiers... C’est difficile, mais je travaille beaucoup pour que cela aille mieux, c’est la seule solution. Je suis allé à Barcelone avec l’équipe du docteur Cugat, et j'ai continué ma rééducation ici en Allemagne , où tout le monde s’est donné à fond pour que je puisse retrouver les terrains le plus tôt possible.En matière de délai, il valait mieux ne pas trop en parler avec le médecin. Ce qu’il faut dans ces cas-là, c’est de ne pas brûler les étapes. J’ai fait beaucoup d’exercices en gymnase, je me suis remusclé la jambe pour que le genou retrouve une protection avant de repartir sur les terrains. C’est un travail avec des rapports hebdomadaires, du travail quotidien. Parfois tu te donnes à fond et on te demande encore plus, parfois tu souhaites en faire plus et on te dit que c’est suffisant... La récupération s’est bien passée, c’était vraiment le plus important.En réalité, c’était de se sentir loin de l’équipe que je trouvais le plus dur. Tous les voyages, les entraînements... Oui, ça manquait beaucoup. Je suis bien proche de Franco di Santo , un coéquipier très chaleureux, un bon gars. Ensuite, je me débrouille en anglais, donc la communication n’est pas impossible avec les autres. Ils s’intéressent à moi, veulent savoir si ça va pour que mon acclimatation se fasse au mieux. L’allemand ne doit pas être une barrière, je vais l’apprendre et tout faire pour m’intégrer.Par rapport à Séville, c’est autre chose ! Je préfère rester ici, car en ce moment, je n’ai pas de temps. On aurait tendance à penser le contraire, mais quand tu es blessé, tu dois t’entraîner beaucoup plus que lorsque tu es apte à jouer. Le gymnase c’est une chose, mais même chez toi, tu dois travailler, aller courir ou faire des mouvements spécifiques. Pour Noël, j’ai pris du temps pour aller rendre visite à ma famille, celle de ma compagne. Il y avait de la chaleur humaine, de quoi donner le sourire. C’était l’occasion de recharger les batteries auprès des miens avant de revenir.Pour l’heure, nous sommes toujours à la recherche d’un appartement et en ce moment, on vit sur Düsseldorf. Je vois que les gens sont très sociables ici. Quand ils me reconnaissent, ils prennent des nouvelles, ils sont compatissants et me souhaitent le meilleur. C’est un vrai soutien, même en dehors du club. Je me teste aussi à la cuisine typique allemande... Les saucisses sont excellentes !C’est depuis tout petit, ça vient du père ! Il m’appelait comme ça de façon affectueuse, et c’est un diminutif possible chez les Jorge . Donc c’est resté, jusqu’à ce que ce soit repris dans les vestiaires.Ah d’accord ! Je pensais au Coca-Cola, mais là, c’est encore pire... Je peux avoir le profil d’un joueur dynamique sur la pelouse, mais ça n’a aucun rapportQuand tu reprends les choses depuis le début, c’est inimaginable. Inimaginable de se retrouver en finale de Ligue Europa déjà, et puis de me voir marquer un doublé, alors là... J’ai pensé à ma femme, mes neveux, mes premiers supporters. À ma dernière grand-mère, décédée trois mois plus tôt, elle aurait sûrement aimé voir ça. Bien sûr, je suis très fier d’avoir pu marquer ces deux buts, mais je pense qu’un de mes coéquipiers aurait pu le faire aussi. Je l’ai pris comme un cadeau envers mon équipe ce jour-là, envers toutes les personnes du club même.Celle de Liverpool va rester, car nous étions menés à la mi-temps. Mais je dirais que les premières grosses rencontres ont été fondatrices : la double confrontation contre le Betis avec la séance de tir au but, la place en finale arrachée contre Valence et le trophée gagné contre Benfica , c’était fondateur. Quand tu joues une finale aussi fermée et que tu gagnes aux pénos, ça te libère.Quand je vois ce que fait Éver Banega, je me dis que vraiment peu de personnes en sont capables. Ensuite, je dirais que la dernière année d’Ivan Rakitić à Séville, c’était peut-être là où il avait son meilleur niveau. Donc voilà, j’opte pour un mélange entre Banega et Rakitić, ça me convient Manu del Moral, aujourd’hui à Numancia. C’est un bon numéro, pour toutes les blagues possibles. Ça fait du bien d’avoir un mec comme ça dans une équipe.Quand tu joues le Barça ou le Real, tu sais qu’il faut être concentré encore plus que d’habitude. Face à un joueur comme Neymar par exemple, il faut garder son sang-froid et rester focalisé sur la balle. Mais tu sais, même en Segunda B, j’ai pris des bouillons incroyables ! Si tu n’es pas en forme, tu le paies cash.Disons que c’est quelque chose que j’ai toujours bien aimé, oui. Sur Madrid, quand je peux, je vais voir une pièce. Pour Séville, je souhaitais démarrer une activité nouvelle. J’ai des amis qui se dédient beaucoup à cela, qui détiennent de vraies fibres artistiques. Mais en ce qui me concerne, c’est plus un hobby. Je ne possède pas de talents dans le théâtre, ou même la chanson. J’aime beaucoup chanter sous la douche ou aller voir un concert en direct, mais la scène, je ne vais pas aller jusque-là.Je n’ai pas terminé mes études en journalisme sportif, ça devenait ingérable avec le lancement de ma carrière. Mais l’expression écrite m’a toujours attiré. Et puis j’ai la chance d’avoir pas mal d’amis écrivains comme Rayden, un auteur et rappeur espagnol, ou l’auteur uruguayen Joaquín Dholdan. Pour mon avenir, je n’y pense pas encore. Ça pourrait être une piste, mais le football me permet de connaître pas mal de milieux, de faire des rencontres... Parler d’un match comme Carlos Martinez , ça ne s’improvise pas !Pour Marseille , ça fait toujours plaisir sur le moment, je les remercie pour leur intérêt. Mais actuellement, je suis à fond dans ce projet avec Schalke, et j’espère passer deux futures belles années ici.Comme au match aller, je ne pourrai pas aider mes coéquipiers parce que je n'ai pas été intégré dans la liste des joueurs de Schalke pour la Ligue Europa cette saison, étant donné ma longue indisponibilité. Arriver à inverser la tendance chez nous, c'est une mission compliquée. Mais si nous sommes tout de suite dans le match et que nous prenons le dessus, il y aura des possibilités... Depuis les tribunes, je croiserai les doigts !