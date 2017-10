Cobos : « La Ligue Europa, c’est aussi le haut niveau »

Croisé dans le centre-ville de Nice, José Cobos garde les cheveux longs qui faisaient son style de Strasbourg à l'OGC Nice, en passant par le PSG, l'Espanyol Barcelone et Toulouse. Généreux, l’actuel adjoint au maire délégué aux événements sportifs offre un Coca-Cola et commande un café noisette pour parler du choc à venir entre Nice et la Lazio.

Propos recueillis par Antoine Donnarieix, à Nice

Déjà, il y aura une vraie ambiance de Coupe d'Europe. On l’a déjà eue contre Naples en début de saison, dans un match qui a permis à l’OGC Nice de connaître le niveau de la Ligue des champions. La Lazio marche en ce moment plutôt bien, et ce sera un match intéressant pour le club dans le but de grandir encore. Maintenant, je pense que Nice possède une équipe forte sur le plan offensif, et capable de déstabiliser n’importe quel adversaire. Ce sera peut-être le cas demain, en tout cas je l’espère.C’est sûr. La campagne de l’an passé était aussi formatrice même si les choses ne se sont pas passées comme on le souhaitait. Les défaites ont servi à rendre le groupe plus mature. Cette année, j’y crois. Je les vois capables de se surpasser dans cette Allianz Riviera, car nous avons les joueurs pour : Balotelli, Dante , Saint-Maximin, Pléa, Seri... Tous ces joueurs qui ont aujourd’hui prouvé qu’ils deviennent de grands joueurs pour le championnat de France.J’espère que la flamme va prendre rapidement avec lui. C’est toujours comme ça quand vous quittez un club où la pression est très forte comme à Galatasaray, car c’est un grand club européen. La qualité de notre championnat a dû déstabiliser Sneijder. Après cela reste tout de même une excellente nouvelle : quand il a signé à Nice, tout le monde avait été très surpris. Cela prouve qu’en Europe, il fait partie des grands joueurs de ces dernières années. Je ne le suis pas à l’entraînement au quotidien, mais j’imagine qu’il a dû se mettre d’accord avec l’entraîneur pour se remettre en forme et donner le meilleur de lui-même.Le club et la préfecture font en sorte que ce match se passe dans les meilleures conditions. Des dispositifs seront mis en place pour cet évènement sportif particulier. Je crois qu’il faut voir les Romains avant tout comme des supporters, qui vont venir pour être derrière leur équipe. Les réunions se sont passées et si le déplacement romain a été validé par la préfecture, c’est ce que cela est réalisable.Bien entendu ! D’ailleurs, on voit aussi que l’OGC Nice invite ses supporters en déplacement, car ce soutien peut être favorable à l’intérêt du club à Rome. Ce genre d’ambiance, c’est magique. Cela va dans le bon sens et c’est une bonne chose que les stades soient remplis.Il y a ce titre, et je suis aussi demi-finaliste de la C1 l’année précédente. Pour remporter une compétition, il suffit de pas grand-chose à partir du moment où l’équipe est compétitive. En l’occurrence, il manque une victoire pour être sûr de se qualifier au prochain tour. Disons que c’est bien parti... La ville attendait la Ligue des champions, c’est finalement la Ligue Europa. Mais attention, la Ligue Europa, c’est aussi le haut niveau ! Pour passer à l’étape suivante, il faut se battre à chaque fois.Je l’estime beaucoup. C’est un joueur qui a mis la défense niçoise sur de très bons rails, parce que c’est un garçon expérimenté en Coupe d'Europe. Cette expérience communiquée aux plus jeunes permet au groupe de se serrer les coudes, d’être patient. C’est le leader de la défense et même en tant que personne, j’ai la chance de le connaître un peu. À chaque fois que vous allez vers lui, il vous sourit et donne une image extraordinaire d’un joueur très professionnel. L’an passé, si Nice termine troisième du championnat, c’est en grande partie grâce à sa gestion de la défense. Contre la Lazio aussi, il devrait apporter cette sérénité dont nous allons avoir besoin contre une équipe redoutable.Pour l’instant, c’est clairement notre joueur en meilleure forme. Peut-être que le fait de venir en France et jouer la Lazio va le débloquer psychologiquement. En tout cas, c’est indéniablement un joueur au-dessus de la moyenne. Il dégage une classe sur le terrain, reste capable d’éliminer un joueur puis d’enchaîner sur une frappe dont lui seul a le secret. Ce qui est incroyable avec Mario aussi, c’est qu’il n’a que 26 ans... On a l’impression que c’est un joueur déjà très expérimenté. La vie lui a appris beaucoup de choses, et quand sur le terrain on le voit parfois contester la décision arbitrale, il n’y a rien de grave dans le fond. Mario est un gagneur, un compétiteur.Grâce à l’Euro 2016, cela m’a permis de tisser des liens variés dans le milieu du football. Avec des présidents de club des autres villes, notamment. Nice est une ville en perpétuelle recherche d’évènements, même si les évènements sont déjà récurrents. Nous préparons la Coupe du monde de foot féminin en 2019, la Coupe du monde 2023 en rugby, les JO 2024... C’est très intéressant, car cela me permet de m’ouvrir également les portes des autres sports. Et en tant que délégué aux sports, je me penche aussi sur les problématiques plus quotidiennes : les difficultés rencontrées par les clubs amateurs, les associations de bénévoles... Je ne connaissais pas ce milieu, et je leur tire un grand coup de chapeau pour tout ce qu’ils réalisent.Nice est une ville où j’habite depuis plus de vingt ans et où j’ai trouvé une forme d’épanouissement personnel avec de l’extrasportif. Paris, c’est un club où je suis passé et qui m’a beaucoup apporté, mais je n’ai pas le même vécu.Je leur souhaite ! En même temps, quelle équipe française ne souhaite pas aller gagner au Parc des Princes aujourd'hui ? Que je sois ancien joueur du club ou pas, je suis admiratif comme tout le monde de voir Neymar , Cavani ou Mbappé signer dans ce club. Paris réalise quelque chose de fantastique, et j’espère que cela donnera l’occasion aux autres clubs français, avec les droits télé qui devraient monter en flèche, de créer une concurrence au PSG dans les années à venir.