Club América vient en aide aux victimes du tremblement de terre

Le football mexicain continue les bonnes actions. Après Gignac et ses coéquipiers Aquino et Kolodziejczak , c’est au tour du Club América de faire un geste pour aider les sinistrés mexicains. Annoncé comme le choc du championnat mexicain, leopposant América à Chivas le 24 septembre sera l’occasion de donner un gros coup de pouce aux quelque 800 000 personnes touchées par le séisme survenu la semaine dernière.L’ensemble des recettes de billetterie de cette rencontre de gala sera reversé aux sinistrés, dont plus de 50 000 vivent dans des conditions jugées très insalubres, selon les gouverneurs des deux régions les plus touchées, Oaxaca et Chiapas.Une action chaleureusement accueillie, bien qu’América soit réputé pour être détesté dans le pays.Il suffit parfois d’un geste.