Clinton Njie et Valère Germain font du bien à l'OM

Après 45 minutes indigestes où Dijon a donné l'impression de pouvoir contrôler la rencontre, l'Olympique de Marseille s'est rassuré avec une nette victoire pour son entrée dans la compétition (3-0). Avec un Valère Germain double passeur décisif et un Clinton Njie remplaçant double buteur.

Faux départ pour l'OM

Dijon explose en trois minutes

Par Nicolas Jucha

On dit souvent qu'il vaut mieux jouer les gros en début de saison. Pas encore prêts, programmés pour être au top dans le money time... Dijon a donné raison à l'adage pendant 45 minutes, durant lesquels les hommes d'Olivier Dall'oglio ont marché sur le Vélodrome et donné l'impression qu'ils allaient ruiner la soirée des Marseillais. Sauf que Wesley Saïd et ses amis n'ont jamais concrétisé leur domination, avant de craquer coup sur coup en tout début de seconde période. Ce qui pourrait illustrer la différence entre une équipe qui lutte pour l'Europe et une autre pour le maintien : la première limite la casse dans ses temps faibles et concrétise à la première opportunité. La seconde ne se met pas à l'abri quand elle le peut, et se fait punir à la première baisse de régime.La pause fraîcheur à la demi-heure de jeu n'a pas suffi. Peut être fatiguée après son déplacement Ligue Europa à Ostende en milieu de semaine, l'équipe de Rudi Garcia est à la peine durant le premier acte. Dès la 3e minute, Steve Mandanda doit ainsi s'employer pour claquer en corner un centre-tir d'Oussama Haddadi. Annonciateur d'une première moitié de match à l'avantage de Dijon Wesley Saïd qui trouve le petit filet extérieur après avoir pris le meilleur sur Hiroki Sakaï puis Adil Rami (17e), le Sud-Coréen Kwon proche de trouver Romain Amalfitano dans la surface (19e) ou encore Naïm Sliti qui claque deux frappes (26e, 43e).L'OM frôle même la correctionnelle par Benjamin Jeannot , dont le hors jeu n'était pas évident sur un service de Saïd (33e). De leur côté, les Olympiens passent plus de temps à courir derrière le ballon qu'à mettre la pression sur Baptiste Reynet Morgan Sanson -belle frappe détournée en corner par Reynet (20e)- et Florian Thauvin , sur un coup-franc vicieux détourné par le gardien, sont les seuls à inquiéter Dijon , dans une première période où la terrible blessure de Wesley Lautoa reste le réel temps fort (10e). Copie à revoir pour Rudi Garcia L'OM revient des vestiaires sans Dimitri Payet , officiellement touché aux ischios et remplacé par Clinton Njié, mais avec de meilleures intentions. Plus agressif, plus haut sur le terrain, le bloc marseillais fait rapidement craquer le verrou dijonnais. D'abord suite à un enchaînement Thauvin-Lopez côté droit, conclu par la frappe du jeune minot repoussée par Reynet (50e). Ensuite par Valère Germain , qui après avoir décroché côté droit, adresse un centre au cordeau pour Njie, qui passe devant Rosier et ouvre le score (51e). Libéré, l'OM double la mise trois minutes plus tard quand Germain, encore lui, trouve Thauvin dans l'axe. Pas attaqué, l'international français pénètre dans la surface avant d'ajuster Reynet (54e).L'affaire semble pliée, d'autant que les visiteurs manquent la réduction du score par Benjamin Jeannot , qui tire au-dessus sur une frappe en pivot (61e). De quoi offrir aux Marseillais une fin de partie sereine, à défaut d'être rassurante : le collectif marseillais est encore très perfectible, mais certains tauliers comme Germain -qui touche la barre en toute fin de match (89e)- ou Thauvin sont déjà décisifs. Et avec Clinton Njie , auteur d'un deuxième but chanceux à la conclusion d'un festival personnel (72e), l'OM s'est peut être même trouvé un super sub. De bon augure pour une saison où il faudra briller aussi en Ligue Europa.