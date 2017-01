Clément Lenglet rejoint la colonie française de Séville

0

Quelqu’un parle-t-il encore espagnol à Séville ?Le Nancéien Clément Lenglet s’est engagé la nuit dernière avec le club andalou, où il devient le huitième Français de l’effectif. Selon, cinq millions d’euros ont été déboursés pour enrôler le capitaine de l’ASNL. Son départ a d’ailleurs fait l’objet de quelques crispations en Lorraine, puisqu'on se dirigeait tout droit vers un bras de fer entre le joueur et sa direction, le jeune défenseur boycottant l'entraînement en début de semaine.Le différend date de l'été 2015, quand Clément Lenglet avait finalement renoncé à un transfert à la Juventus qui lui tendait les bras, pour continuer à s’aguerrir et aider son club formateur à remonter en Ligue 1. Sa mission étant accomplie, l’international espoir se sentait légitime de postuler à un départ cet hiver, surtout lorsque la destination est Séville, troisième de Liga et toujours en course en Ligue des Champions. Le président Jacques Rousselot aurait lui préféré pouvoir compter sur lui dans la lutte pour le maintien avant de le libérer en à la fin de la saison.Mais bon, qui résisterait à la tentation d’évoluer aux côtés de l’immense Adil Rami