Lenglet : « Aller chercher des points à Madrid! »

Clément Lenglet et le FC Séville s'apprêtent à défier le Real à Bernabéu. L’ancien capitaine de l’ASNL, à la fois le plus jeune joueur de l’effectif andalou et un acteur majeur du bon parcours des hommes de Berizzo cette saison, parle de la Liga, des chances de son club et de ses projets pour l’été 2018.

« Sampaoli nous a fait presser contre toutes les équipes, que ce soit le Barça ou Gijón. C’est physiquement très compliqué, [...] ça explique notre fin de saison dernière. On a un peu craqué physiquement. »

« Cette saison, l’idée, c’est de faire quelque chose d'historique pour le FC Séville . »

« Le coach nous avait prévenus quelques jours avant qu’il était souffrant, on le savait avant le match. »

Propos recueillis par Gilles FRANÇOIS.

Sur le terrain, ça se passe super bien, je joue très souvent, j’en suis à mon 40match avec Séville. En un an, c’est pas mal. C’est une super expérience pour moi. Et dans la vie de tous les jours aussi, je me suis super bien adapté à la ville et au pays, qui est quand même un peu différent de la France . Je suis content de ce choix que j’ai fait de venir en Espagne Je ne parle pas un espagnol parfait, mais j’arrive à me faire comprendre et je comprend ce qu'on me dit, je suis à peu près autonome là-dessus. Avec Johannes Geis , qui est allemand, on se parle avec un mélange d’anglais et d’espagnol. Et avec les mains aussi!Le premier objectif, ce sera de revenir de là-bas avec au moins un point. Ils sont dans une période compliquée en championnat, mais ils restent quand même sur de bonnes performances en Ligue des champions. Forcément, ils veulent faire un bon résultat chez eux, surtout contre nous qui sommes un concurrent direct au classement. Si on peut gratter 3 points, on ne va pas se gêner, car ça va être dur de rester collé au trio de tête. On enchaîne pas mal de matchs ces dernières semaines, et en plus là, on joue à 16h15, donc ça fait moins de deux jours de repos avec le match de Maribor . Il faut tenir le rythme !En ce moment, c’est Geis qui joue en défenseur central, mais c’est pour dépanner, normalement il est milieu de terrain. Les deux autres joueurs à ce poste, Pajera et Carriço, sont blessés. En début de saison, il y a Simon Kjær, ancien de Lille , qui a joué un peu et qui s’est blessé aussi.Ça ne me fait pas peur, car c’est du bonus pour l’instant. Il y a un an, j'étais si loin de ce niveau-là que pour l’instant, j’en profite comme ça. Sans appréhension particulière. On se prépare surtout physiquement, pour bien récupérer, car il va falloir courir pas mal ! C’est un match excitant et on a hâte d’y être.Le coach ne m’a pas parlé en individuel. En début de saison, il nous a expliqué qu’il y aurait de la rotation et qu’il fallait saisir sa chance sur le terrain. Il nous demande d'être concentrés et de ne pas perdre de temps, d'être performants. Il n’a pas d’exigence sur le rôle de chacun et il laisse pas mal de liberté dans le jeu. Sur la relance par exemple, il y a une grosse attention là-dessus en Espagne pour les défenseurs centraux. Il faut relancer court, propre, mais on peut aussi s'adapter et relancer plus long si le milieu a plus de mal. Il est très formateur, car il nous donne beaucoup de conseils.Ils sont différents, autant eux que leur staff. Sampaoli demandait beaucoup de pressing, aller jouer dans le camp adverse, et presser jusqu'à la mort. Berizzo nous demande de modérer le pressing. Si on voit un joueur partir au pressing seul, là où Sampaoli nous aurait poussés à le suivre, Berrizo nous demande plutôt de modérer le partenaire pour contenir l’adversaire. Berrizo est dans un style plus « européen » . Sampaoli nous a fait presser contre toutes les équipes, que ce soit le Barça ou Gijón. C’est physiquement très compliqué, il fallait être prêt et ça explique peut-être notre fin de saison dernière. Sur la longueur, on a peut-être un peu craqué physiquement à cause de ça. Mais ça permet un style de jeu plus beau à voir.Correa et Sampaoli sont les mêmes : le sang chaud, nerveux. Au contraire, Berizzo est plus calme, plus posé.Je l'espère, en tout cas. Si des équipes les accrochent et que l'écart ne se creuse pas, la bagarre va faire qu’il y aura des points à prendre pour les équipes qui suivent, comme nous. Mais c’est clair qu’ils ont déjà une belle avance et qu’ils ont pris déjà pas mal de points, ça va être dur d’aller les chercher.Pas vraiment, car dans notre groupe, on a déjà tout eu : Maribor , un peu en dessous des autres, mais qui nous a accrochés quand même, Liverpool , avec une attaque exceptionnelle, contre lequel on a pu faire de gros matchs, et une équipe russe très organisée tactiquement et qui nous a fait du mal. De toute façon, on jouera contre une équipe de top niveau européen, donc il va falloir être au mieux physiquement et mentalement.Avec Nancy , je n’avais pas pu jouer le match contre le PSG la saison dernière car j'étais suspendu, donc ça serait sympa d’enfin jouer contre eux. Paris, c’est sans doute la meilleure attaque d’Europe à l’heure actuelle, ce serait un match compliqué. Mais Tottenham ou City ce serait pas mal aussi. On apprendra de ces matchs-là quoi qu’il arrive. Cette saison, l’idée c’est de faire quelque chose d'historique pour le FC Séville Non. Le coach nous avait prévenus quelques jours avant qu’il était souffrant, on le savait avant le match. Ça n’a pas été dit à la mi-temps de ce match-là. Il a abordé des points tactiques, il était par exemple mécontent, car on avait pris un but en contre, alors qu’il nous avait prévenus d’être vigilants sur ce point-là. Il nous a dit de nous lâcher. On a eu la chance de marquer vite et vu que Séville a un stade avec une grosse ambiance, ça a poussé et on a pu égaliser en fin de match.Il s’est fait opérer la semaine dernière, là c’est son adjoint qui encadre les entraînements et les matchs. Il devrait revenir rapidement avec nous quand il sera remis. Ça n’a pas trop déstabilisé le groupe, on a fait de bons résultats, ça nous a même soudés en tant qu'équipe. On sait que le football peut apporter des moments de bonheur, donc on a essayé de faire le maximum pour ça.Des rumeurs, il y en a tous les jours, et forcément quand ça se passe bien ça ne peut qu’arriver de plus en plus. Quand on est gosse, on rêve tous de jouer dans un tel club, mais ce n’est pas quelque chose qui m’importe pour l’instant. Les objectifs actuels avec Séville sont tellement énormes que ça n’a aucun impact sur moi, même si c’est flatteur et que ça fait plaisir.Je l’espère pour le club et pour les supporters. C’est important pour la région. Nancy est un club qui fait partie du patrimoine du football français, et ça m'embête pour les gens là-bas et aussi pour mes potes qui sont encore au club. J’aimerais bien que ça se passe mieux pour eux. C’est pas encore la catastrophe, il y a des matchs qu’ils auraient pu gagner et où ils se sont fait rattraper. On maîtrise le match, on prend un but et c’est un peu la panique. J’espère que ça va se stabiliser, le match contre Tours ce week-end sera important.En Lorraine, on est soit pour Metz , soit pour Nancy , et ici à Séville, c’est encore pire, car là c’est dans la même ville. Les joueurs sentent qu’il y a une attente particulière autour de ses matchs.Je ne sais pas du tout. On m’a déjà posé la question, mais le club ne communique jamais là-dessus, donc je ne sais pas.Non, pas encore, on va essayer de caler ça avec ma copine rapidement.Oui.Au pire si jamais il faut annuler, on annulera, mais pour l’instant, y a pas de raison !