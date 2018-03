Claudio Bravo refuse sa sélection avec le Chili

Amigos, no seré parte de la delegación de la Selección Chilena que jugará los amistosos en Europa, aquí les explico ? pic.twitter.com/qE7sTJuoeq — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 14 mars 2018

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En manque de temps de jeu à Manchester City depuis l'arrivée d' Ederson cet été, Claudio Bravo avait clairement demandé à ne pas être sélectionné pour les matchs amicaux du Chili face à la Suède et au Danemark à la fin du mois de mars.Malheureusement pour lui, le capitaine et recordman de sélections avec la Roja (119 sélections) fait bien partie des joueurs sélectionnés par Reinaldo Rueda pour ses débuts à la tête du Chili . Il a partagé mercredi un message sur Twitter pour expliquer qu'il «» et qu'il ne rejoindrait pas ses compatriotes, préférant se concentrer sur sa préparation et profiter des vacances prévues avec sa famille. L'anti Gigi Buffon , en somme.