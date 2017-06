Claude Puel met un vent à Sainté

FL

L'idée de voir revenir Claude Puel Lyon dans les habits de l'AS Saint-Étienne était, il convient de le confesser, très alléchante.Depuis plusieurs semaines, les dirigeants stéphanois avaient amorcé des négociations avec l'entraîneur de Southampton , annoncé de plus en plus fragilisé sur les bords du, après la saison mitigée des(finalistes de la Coupe de la Ligue, 8de Premier League, mais décevants sur le plan du jeu). Selon France Bleu Saint-Étienne Loire Claude Puel a annoncé une fin de non recevoir à Dominique Rocheteau , chargé de la négociation. Fabio Celestini... Depuis qu'ils sont partis à la recherche du successeur de Christophe Galtier , les Verts enchaînent les râteaux tel un Marco Verratti des grands soirs.