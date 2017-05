Clash entre Neymar et Juan Carlos Unzué

0

TP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bataille en Catalogne, Neymar a eu une grosse altercation avec Juan Carlos Unzué, l'adjoint de Luis Enrique à Barcelone, ce jeudi à l'entraînement comme le révèle le. Unzué aurait reproché au Brésilien certains écarts de conduite et une hygiène de vie discutable en lui disant que s'il continuait comme ça, il aurait une carrière à la Ronaldinho . Une remarque que Neymar n'aurait absolument pas appréciée et qui, toujours selon le quotidien, l'aurait poussé à déclarer dans le vestiaire : «» . Réaction à chaud ou véritable menace, difficile de le savoir mais au Barça , on le prend très au sérieux puisque l'option Unzué pour remplacer Enrique l'année prochaine serait écartée.Le chantage affectif, c'est toujours efficace.