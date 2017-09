Clarke Carlisle porté disparu

Our thoughts are with Clarke Carlisle and his family today.Stay safe Clarke x — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 15 septembre 2017

Annoncé ce vendredi matin par la famille de Clark Carlisle, l’ancien joueur de Watford et Burnley est porté disparu et activement recherché par la police britannique.Atteint d’une maladie mentale, il a été vu pour la dernière fois jeudi arès-midi à Preston, alors qu’il devait partir pour Manchester. «» , rassure Scotland Yard pourRetraité depuis 2013, Clark Carlisle a mal vécu son après carrière. Après une tentative de suicide en 2014, il avait lancé une œuvre caritative baptisée, soit des maladies mentales apparaissant avec l’usage excessif de drogues et d’alcool. Il s’était remarié cette année et continuait à entretenir une prise de conscience nationale sur les maladies mentales en général.Sa famille et son ancien club, Burnley , n’ont pas tardé a lancé l’alerte via les réseaux sociaux.