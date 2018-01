Clap de fin pour Pedretti

394

AC

Une légende quitte les terrains.Les habitués des vendredis soir Ligue 2 n'auront plus le bonheur d'admirer la patte de l'immense Benoît Pedretti . Le président nancéien Jacques Rousselot a annoncé la triste nouvelle ce lundi en conférence de presse, tout en rendant hommage à son joueur.À 37 ans, Pedretti ne quitte pour autant pas l' ASNL , puisqu'il devient l'un des adjoints de Patrick Gabriel , qui a remplacé au pied levé Vincent Hognon lors de sa mise à l'écart. International à 22 reprises, le joueur formé à Sochaux et passé par Marseille Lille , Ajaccio et donc Nancy se retire avec pas moins de 500 matchs en professionnel à son actif et plus de 40 000 minutes de jeu.Bravo champion.