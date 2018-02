City, trop gros pour le Royaume ?

Facile vainqueur de la League Cup contre un Arsenal impuissant dimanche, Manchester City a encore montré qu’il était largement au-dessus ses rivaux en Angleterre. L’équipe de Pep Guardiola, qui vient de remporter son premier titre depuis l’arrivée du Catalan, va donc devoir franchir les frontières pour trouver un adversaire à sa hauteur.

Peur de personne

Il n’y aura donc pas eu de match. Enfin si : il aura duré un quart d’heure. Le temps pour Pierre-Emerick Aubameyang de perdre son duel contre Claudio Bravo, et pour Sergio Agüero de réaliser un superbe enchaînement feinte de corps-lob amenant à l’ouverture du score. Pourtant, Arsenal a bien tenté de faire monter la température avant la partie en s'efforçant de croire qu’il pouvait se mettre au niveau de Manchester City. «, disait ainsi Héctor Bellerín à la BBC avant le coup d’envoi, estimant qu’il était temps qu’Arsène Wenger remporte enfin la League Cup.» Rien à faire : face à desimpressionnants de facilité, qui ont finalement inscrit trois buts sans en prendre un, le coach alsacien a sûrement loupé sa dernière occasion d’accrocher ce titre qui manque à son palmarès. Dans l’autre camp, Pep Guardiola a quant à lui soulevé sa première coupe avec l’équipe qu’il entraîne depuis l’été 2016.Face à cette raclée logique, Gary Neville n’a pas attendu bien longtemps avant de se payer lessur Sky Sport : «(...)» OK Gary, les Londoniens n’ont certainement pas sorti la performance de leur vie, et Shkodran Mustafi – dont la manière de défendre a été qualifiée de «» par le consultant – a particulièrement galéré. Mais il ne faudrait tout de même pas oublier que le jeu si intense de Manchester fatigue énormément ceux qui sont en face, et qu’il est quasiment impossible de rivaliser avec City cette saison. Car actuellement, lessont largement supérieurs à tous leurs collègues britanniques, et semblent bien trop musclés pour qu’une autred’Angleterre vienne boxer avec eux. Cette finale de League Cup en est une preuve supplémentaire.Oui, Liverpool a su gifler joliment le leader de Premier League le 14 janvier dernier tout en réussissant à encaisser les coups (4-3). Et Wigan l’a même mis à terre durant le cinquième tour de la FA Cup mi-février (1-0), prouvant que les combattants de Guardiola restent des êtres humains. Mais à part ça ? Si l’on regarde ses confrontations avec les gros, City a balayé Tottenham (4-1), claqué United (2-1 à Old Trafford), enfourné Arsenal (3-1 en championnat, 3-0 en League Cup), cabossé Chelsea (1-0 à Londres), désossé Liverpool (5-0 en septembre) et émietté l’actuel roi italien napolitain (2-1 à domicile, 4-2 à l’extérieur). Avec, toujours, une domination presque sans partage rendant ces résultats mérités. D’où la question : en Angleterre, quelqu’un est-il de taille pour lutter contre ce Manchester-là ? La réponse semble être négative.De toute façon, Kevin De Bruyne et ses potes comptent aujourd’hui treize points d’avance au sommet du championnat avec une journée de retard (prévue jeudi contre... Arsenal, avant d’enchaîner par la réception de Chelsea), et son effectif pléthorique ne laisse guère la possibilité d’envisager un passage à vide. Le titre constitue donc une formalité pour la troupe de Vincent Kompany. En revanche, son parcours en Ligue des champions pourrait se révéler très intéressant. Avec déjà neuf orteils en quarts de finale à la suite de sa fessée administrée au FC Bâle en huitièmes (4-0 en Suisse), Manchester City s’apprête à croiser des poissons aussi gros, aussi beaux et parfois aussi despotiques que lui sur le plan national (Real Madrid ou Paris, Barcelone, Bayern Munich...). Lesquels demeurent désormais les seuls à pouvoir faire tomber lesde leur piédestal. Parce qu’en Angleterre, ils se sont déjà envolés beaucoup trop haut.