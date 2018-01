City tombe à Liverpool

Monstrueux offensivement, parfaitement préparé tactiquement et magnifique en deuxième période, Liverpool a infligé une belle défaite à Manchester City. La première de la saison en championnat pour le leader de Premier League.

La surprise d'Oxlade, la classe de Sané

Deux buts et un poteau en deux minutes

Liverpool (4-2-3-1) : Karius - Gómez, Lovren, Matip, Robertson - Can (Milner, 78e), Wijnaldum - Oxlade-Chamberlain, Mané (Klavan, 93e), Salah (Lallana, 87e) - Firmino. Entraîneur : Klopp.

Manchester City (4-3-3 ) : Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Delph (Danilo, 30e) - De Bruyne, Fernandinho, Gündoğan - Sterling (Silva, 70e), Agüero, Sané. Entraîneur : Guardiola.

Pep Guardiola le savait. Ses joueurs le savaient. Les supporters du club le savaient. Les adversaires, gros et petit, le savaient. L' Angleterre entière le savait. Tout le monde, ou presque, le savait : Manchester City n'allait pas demeurer éternellement invaincu en championnat. Envisager une saison de Premier League sans la moindre défaite n'était pas très sérieux. Mais penser que la meilleure équipe actuelle du Royaume céderait de la sorte était également impensable. Surtout quand on sait que Liverpool , son magnifique tombeur, venait de perdre Coutinho. C'était oublier que lesn'ont pas besoin du Brésilien pour briller. Leur exceptionnelle performance du jour, sublimée par des buts plus beaux les uns que les autres, l'a encore prouvé. Au retour des vestiaires, les vainqueurs de ce joli duel se sont même permis de marcher littéralement sur les Bleus, toujours largement en tête. Du jamais-vu en 2017-2018. C'est dire si Anfield et ses habitués étaient en chaleur.Mauvaise nouvelle pour Liverpool : touché aux ischio-jambiers, Van Dijk est excusé. Pas suffisant pour empêcher lesde débuter tambour battant, et d'ouvrir le score sur leur première occasion. Le nom du buteur ? Oxlade-Chamberlain, sa frappe croisée trompant Ederson . Côté Manchester, les Silva rongent leur frein sur le banc, et l'absence de David se fait ressentir. Même si l'équipe de Guardiola se crée des situations dangereuses. Le problème, c'est que le pouvoir offensif des locaux semble capable de faire mouche à tout moment, sur le moindre contre ou sur la moindre attaque placée. Et très clairement, City est bien embêté dans l'entrejeu. Les pertes de balle sont par exemple plus nombreuses qu'à l'accoutumée. La faute à des Rouges parfaitement en place tactiquement. Sauf que voilà : lespossèdent des pépites dans leur effectif. Sané en fait partie. Et malgré la défense apathique adverse, son exploit personnel pour égaliser (contrôle poitrine, portée de balle, crochet et tir soudain) peut être qualifié de bijou.Le second acte sera-t-il du même acabit ? En tout cas, Liverpool continue de regarder le leader dans les yeux. Sans aucun complexe, la troupe de Salah – qui touche le bois sur un centre-tir – joue sa chance à fond. Mais sa défense galère toujours autant, et la tête d'Otamendi est sauvée par la barre transversale. Cela dit, contenir les assauts de De Bruyne reste compliqué pour toute arrière-garde. Qu'importe ! Lesont décidé de montrer que le futur roi d' Angleterre n'est pas supérieur en ce 14 janvier 2018. Heureusement pour les, Walker bouffe Mané tout cru et Ederson est un gardien fiable. Le portier ne peut néanmoins rien faire devant Firmino, dont le piqué parfait sanctionne un Stones trop fragile. Ni face au missile sublime de Mané quelques secondes plus tard, qui a également fait bobo au poteau entre-temps. Les, sonnés, sont menés par deux buts d'écart pour la première fois de la saison. Et même de trois, lorsque Salah profite d'une mauvaise relance d' Ederson pour réaliser un lob magistral. Le leader est à terre. 4-1, fin du? Non, car Silva et Gündoğan réduisent la marque dans les dernières minutes. Pour l'anecdote et le suspense. Aujourd'hui, Liverpool (désormais troisième) était trop beau pour ne pas gagner.