City sur le gong, les gros suivent

Au terme de scénarios bien différents, Manchester City, Liverpool, Chelsea et Arsenal ont tous gagné. Comme Everton, que Rooney a réveillé d'un triplé contre West Ham.

Chelsea (3-4-3) : Courtois - Rüdiger, Christensen, Cahill - Alonso, Kanté, Fàbregas, Zappacosta - Willian, Pedro, Morata

Swansea (4-3-1-2) : Fabiański - Naughton, Van der Hoorn, Mawson, Olsson - Ki Sung-ueng, Mesa, Carroll - Sanches - Bony, J. Ayew

Arsenal (3-4-3) : Čech - Koscielny, Mustafi, Monreal - Bellerín, Ramsey, Xhaka, Kolašinac - Özil, Sánchez, Lacazette

Huddersfield (3-4-3) : Lössl - Jørgensen, Schindler, Cranie - Hadergjonaj, Mody, Hogg, Kachunga - Quaner, Löwe, Mounié

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Otamendi, Kompany, Delph - Fernandinho, Gündoğan, De Bruyne - Sterling, Jesus, Agüero

Southampton (5-3-2) : Forster - Bertrand, Hoedt, Van Dijk, Yoshida, Soares - Højbjerg, Lemina, Romeu - Redmond, Long

Stoke City (3-4-3) : Grant - Zouma, Shawcross, Martins Indi - Pieters, Fletcher, Diouf, Allen - Shaqiri, Choupo-Moting, Crouch

Liverpool (4-3-3) : Mignolet - Gómez, Lovren, Matip, Moreno - Wijnaldum, Can, Oxlade-Chamberlain - Solanke, Firmino, Mané

Bournemouth (4-4-1-1) : Begović - Francis, Cook, Aké, Daniels - Ibe, Arter, Surman, Pugh - King - Wilson

Burnley (4-5-1) : Pope - Mee, Tarkowski, Ward, Bardsley - Guðmundsson, Defour, Cork, Brady, Hendrick - Wood

Everton (4-2-3-1) : Pickford - Kenny, Martina, Holgate, Williams - Gueye, Davies - Lennon, Sigurðsson, Calvert-Lewin - Rooney

West Ham (4-2-3-1) : Hart - Zabaleta, Cresswell, Reid, Ogbonna - Kouyaté, Obiang - Masuaku, Lanzini, Arnautović - A. Ayew

Plus compliqué que prévu pour les. Au Bridge, les locaux ont (très) longtemps attendu pour prendre enfin les devants. Avec comme héros Rüdiger, le défenseur central étant au bon endroit au bon moment (et pas du tout hors jeu) pour placer une tête dans le but quasiment vide. À part ça ? Une domination outrageuse des champions en titre, des frappes dans tous les sens et des occasions à n'en plus finir. Mais un seul but. Qui vaut tout de même trois points. Et là est le plus important., parce qu'on préfère les bouclettes de Luiz à la sobriété de Rüdiger.C'est ce qu'on appelle un 100% : tous les joueurs offensifs d' Arsène Wenger ayant disputé au moins une mi-temps ont marqué. Avec une mention spéciale pour Özil, auteur de deux passes décisives (comme Ramsey). Quant au match en lui-même, le suspense n'a pas franchement été au rendez-vous, Lacazette ouvrant le score dès la troisième minute de la partie sur une superbe action collective. Le deuxième pion, signé Giroud, a achevé un mouvement tout aussi esthétique. Pour le kif, Sánchez et Özil ont également fait trembler les filets, prouvant qu' Arsenal pète la forme actuellement, pendant que Giroud volait unà Kolašinac. À ce niveau-là, lessemblent imprenables (contre les petites). Pauvre Huddersfield , comme le nombre de caramels collés par des Français.La réussite du champion, définitivement. Car cette saison, lesparviennent à s'imposer à l'arrachée même quand ils gâchent la majorité de leurs occasions. Cette fois, le leader de Premier League a fait la différence sur un coup franc de De Bruyne, dévié dans son propre camp par Van Dijk juste après la pause. Et malgré l'égalisation de Romeu (sur une passe de Boufal), Sterling a (une fois de plus) envoyé un superbe bonbon dans les cages de Forster à la dernière seconde. Le succès n'en reste pas moins mérité. Mais le championnat risque d'être rapidement plié. S'il ne l'est pas déjà., comme le nombre de points d'avance dessur Manchester United , leur dauphin.Salah n'est pas titulaire ? Pas grave, il y a Mané. Les supporters desl'ont peut-être oublié, mais le Sénégalais sait se montrer décisif lorsqu'il le faut. Au quart d'heure de jeu, l'ailier n'a pas manqué l'occasion de dépuceler le compteur et mettre sur la bonne voie un Liverpool sérieux et pas transcendant. En fin de rencontre, c'est encore Sadio qui s'est arraché pour récupérer un ballon anodin, fixer, dribbler, accélérer et centrer direction... la volée sublime de Salah, auteur d'un doublé quelques minutes plus tard. Un binôme (a)doré., parce qu'on voulait aussi voir Crouch briller.Soyons concis : Bournemouth n'avait pas perdu depuis trois rencontres, Bournemouth n'avait pas pris de buts non plus, mais ce soir, Bournemouth n'a pas été solide du tout. Résultat : Burnley en profite.Soyons encore plus concis : Rooney a été immense. Et West Ham , où Lanzini a raté un penalty, aussi performant que d'habitude., comme le nombre de buts de Wayne en championnat.