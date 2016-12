City sauve les apparences

Malgré une performance loin des attentes, Manchester City a assuré le strict minimum en faisant la différence en deuxième mi-temps à Hull. Il reste du boulot pour Guardiola.

Hull City 0-3 Manchester City

70 % de possession ? Pour quoi faire ?

Nolito plus faible que Mbokani

À l'origine, il devait ne jamais faire partie du projet. Écarté, presque banni, Yaya Touré ne jouerait pas à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola. Et puis, après quelques semaines de joie, la bande du Catalan a pratiquement été obligée de refaire appel à l'Ivoirien. Parce que la science du technicien espagnol tâtonne en Premier League. Et aujourd'hui, Touré a tout du joueur sauveur de Pep. Celui qui lui permet d'avoir un peu de temps pour concrétiser ses idées. Aujourd'hui, alors que les consignes de Guardiola donnaient lieu au néant sur le terrain, le milieu de terrain a griffé une fois. Sur un simple penalty qu'il n'avait pas provoqué lui-même, certes. Mais qui suffit à sauver les apparences. Car cette transformation a permis à son équipe de choper les trois points et de continuer à suivre le troupeau en haut du classement malgré une prestation très peu emballante.Avec Nolito en pointe, lescommencent bien. Comme d'habitude avec Guardiola, Manchester accapare le cuir. Mais comme d'habitude avec Guardiola cette saison, Manchester n'est pas assez tranchant dans la surface adverse. Pour ne rien arranger, Stones, blessé, doit laisser sa place. Les choses restent néanmoins claires : si City veut remporter le championnat, les trois points représentent une obligation. Surtout qu' Arsenal et Chelsea ont réussi leur performance un peu plus tôt. Problème : lesne se montrent absolument pas dangereux, hormis par Touré sur coup-franc, et Hull donne une bien meilleure image que son statut de lanterne rouge peut laisser augurer. Et quand on sait que Bravo n'a gardé sa cage inviolée qu'une seule fois en huit journées...Outre l'absence d'Agüero, il manque au favori de la partie de la créativité dans le jeu et de la précision dans les derniers gestes. À l'image de Nolito , franchement peu inspiré. Que faire dans ce contexte ? Continuer à jouer de la même manière ? Changer le plan ? Modifier les hommes ? Les deux ? Connaissant Guardiola et sa tête bien dure, peu de chance de voir beaucoup de bouleversements. Pendant que De Bruyne se fait humilier par un joli grand pont et touche le poteau, Pep réfléchit. Et patiente. Sans voir le tableau d'affichage et son équipe progresser dans le bon sens. Il faut même un sauvetage sur la ligne de Sagna pour rattraper une boulette de Bravo et éviter la catastrophe. Alors, Guardiola s'excite enfin et remue les bras. Ces mouvements sont-ils à l'origine de la réaction d'orgueil des Mancuniens ? Toujours est-il que le dynamisme de Sterling paye enfin, avec un penalty converti par Touré à la clé. Juste avant que Iheanacho, le nouvel entrant, double la mise, et que Davies catapulte un centre de Sterling dans ses propres buts. Des buteurs qui ne donnent pas franchement raison à Guardiola, tant cette moche victoire ne ressemble pas à l'entraîneur. Mais l'essentiel est ailleurs : Manchester City récupère la deuxième place avant le match de Liverpool et peut toujours croire au titre (sept points de retard sur Chelsea ). Si Touré est là, évidemment.