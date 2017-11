City s'arrache à Huddersfield

Huddersfield Town (4-5-1) : Lossl - Schindler, Jørgensen, Malone, Smith - Williams, Hogg, Mooy, Van La Parra, Ince - Depoitre

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Kimpany, Otamendi, Delph, Walker - Fernandinho, Silva, De Bruyne - Sané, Agüero, Sterling

É-cœu-rant. Voilà le mot préféré des membres d'une équipe qui vient de combattre 90 minutes avec Manchester City cette saison.Car non seulement lesjouent bien, mais ils sont aussi capables de s'en sortir en fin de match lorsqu'on leur tient tête. Ce dimanche, Sterling a ainsi donné les trois points aux siens à six minutes du terme alors que le résultat nul semblait s'imposer.Avant ce pion vainqueur, Huddersfield n'avait pas démérité, ouvrant même le score juste avant la mi-temps grâce à un but d'Otamendi contre son camp (de l'épaule) sur corner. Les, qui profitaient du manque de réalisme des visiteurs, pensaient alors tenir le bon bout. Surtout qu'ils se procuraient régulièrement des situations chaudes. Sauf que lessont revenus des vestiaires avec les crocs : Sterling a provoqué un penalty transformé par Agüero, Sané a touché la barre transversale… et l'Anglo-Jamaïcain a finalement douché les espoirs des locaux.Le leader de Premier League en est à sa douzième victoire en treize journées, et on ne voit pas trop qui semble en mesure de l'arrêter.