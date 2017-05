City rince Leicester et entrevoit l’Europe

Pas franchement inspiré et même parfois bousculé, Manchester City a signé une victoire importante en s’imposant face à Leicester (2-1) ce samedi. Un dixième succès à domicile cette saison qui permet aux Citizens de monter provisoirement sur le podium et d’apercevoir l’Europe.

0

Manchester City 2-1 Leicester

L’envol soudain d’Okazaki

La touche de trop de Mahrez

D’habitude, c’est lui qui contemple les autres depuis le sommet. Mais, cette fois, Pep Guardiola a dû s’incliner et a été réduit au rang de simple spectateur quand Chelsea s’est adjugé vendredi soir la sixième couronne nationale de son histoire. Comme Antonio Conte , le Catalan a découvert le pays de Sa Majesté cet été. Comme son homologue italien, il voulait réussir d’entrée avec ses idées. L’histoire en a décidé autrement et attendant, peut-être, de devenir l’élu à son tour, le manager de City est engagé dans une course féroce à l’Europe. Une lutte que ses hommes n’entendent cette fois pas perdre, comme ils l'ont prouvé ce samedi après-midi en s’imposant contre Leicester (2-1). Non sans avoir tremblé. Mais l’essentiel est acquis. Manchester City conforte un peu plus sa place dans leavec un cinquième match d’affilée sans revers en championnat.Les mois se sont écoulés mais Pep Guardiola n’a rien oublié de cette soirée hivernale. C’était en décembre dernier et le manager espagnol venait de prendre en pleine face ce qu’était l’ Angleterre du football. Une défaite cinglante infligée par le champion en titre au King Power Stadium (4-2) et une leçon retenue. Celle que l’apprentissage reste un long processus nécessaire pour « survivre » outre-Manche selon l’ex-coach du Barça . À trois journées du terme, ce dernier l’a assimilé en s’adaptant, sans toutefois renier fondamentalement ses idées. La réception des Foxes est l’occasion de le rappeler en alignant le même XI résolument offensif que lors du large succès contre Crystal Palace (5-0), le week-end dernier. Titularisé seul devant, Gabriel Jesus est soutenu par le quatuor Sterling-De Bruyne- Silva -Sané. Du côté de Leicester , l’absence de Huth contraint Craig Shakespeare à titulariser Fuchs dans l’axe centrale au côté de Benalouane tandis que le jeune Chilwell occupe le flanc gauche à la place de l’Autrichien.« Ce sera une énorme bataille jusqu’au bout » , avait annoncé Guardiola en conférence d’avant-match. Alors Manchester City entame ce combat face à Leicester avec la volonté de briser au plus vite l’élan de son adversaire. Si Vardy (11e) et Albrighton (11e) se signalent timidement, ce sont bien les pensionnaires de l’Etihad Stadium qui orchestrent les débats. Fernandinho manque de peu le cadre de la tête (4e) et Sterling voit sa tentative déviée par Ndidi (23e). Mais la domination des Citizens s’accentue au fil des minutes. Et finit par se concrétiser par l’ouverture du score de David Silva après un centre de Sané sur la gauche. Avant que Benalouane, coupable d’une faute sur Sané dans la surface, n’offre un penalty que Gabriel Jesus convertit avec succès. La messe semble déjà dite, le rideau baissé pour les partenaires de Mahrez. Sauf qu’après cinq mois à rester muet en Premier League, Shinji Okazaki décide de sortir de sa torpeur pour claquer une superbe reprise acrobatique sur un centre d’Albrighton. Tout ce qu’il fallait afin de raviver l’intérêt de cette rencontre.Remobilisé après la réduction du score soudaine de son attaquant japonais, Leicester ne change pas de stratégie. Laisser le cuir aux coéquipiers de Yaya Touré pour espérer opérer en contre-attaque. Si City a largement la possession en sa faveur, le manque d’inspiration se fait cruellement sentir dans les derniers mètres. Sané et Sterling ont beau s’époumoner dans leur couloir respectif, les occasions franches se font rares. Trop, même. Alors les Foxes se plaisent à y croire, d’autant plus la nervosité gagne les esprits des Citizens à l’image de ce coup de coude de Fernandinho sur Albrighton qui termine avec un joli cocard. Leicester n’est pas loin de profiter de cette fébrilité avec un Riyad Mahrez enfin en vue. D’un crochet dévastateur, il pousse Clichy à la faute dans la surface. L’international algérien se charge d’exécuter la sentence lui-même mais glisse et touche involontairement deux fois le ballon sur son penalty. Ce qui invalide logiquement son but. Et donc l’égalisation. Le dernier vrai frisson d’un match rythmé et tendu malgré les sept minutes de temps additionnel. Histoire de bien rappeler à Pep Guardiola que la bataille devra être livrée jusqu’au bout.