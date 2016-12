City retourne Arsenal

Mené d'entrée par Arsenal, Manchester City a réussi à inverser la tendance pour l'emporter 2-1. Un succès mérité sur l'ensemble du match, qui lui permet de déloger son adversaire du jour sur le podium.

Manchester City 2-1 Arsenal

Hommage à Gündoğan

Premier but de Sané avec les Sky Blues

Cela faisait plus de deux ans et demi qu' Arsenal n'avait pas encaissé deux défaites consécutives à l'extérieur en Premier League. Cinq jours après s'être ramassé à Goodison Park, less'inclinent à Manchester City . Comme contre Everton , ils ont mené, mais comme contre Everton, ils ont fini par perdre 2-1. Et se retrouvent ainsi à neuf points du leader Chelsea . Encore derrière à la pause, City a pris son temps pour construire une victoire méritée.Le numéro huit sur la poitrine. Quand ils entrent sur le terrain, tous lesportent un maillot floqué İlkay Gündoğan, leur coéquipier qui s’est récemment fait les croisés et qui est indisponible jusqu’à la fin de la saison. En face, lesne laissent pas de place aux sentiments. Une remontée de balle de soixante mètres par Bellerín, une merveille de décalage signé Sánchez pour Walcott et l’Anglais à la finition : Arsenal douche City d’entrée (0-1, 5). Les hommes de Pep Guardiola vont réagir. Mais ni ce centre millimétré de De Bruyne pour la tête de Sterling (6), ni cette frappe contrée du Belge (13), ni cette percée de Leroy Sané (42) ne leur permettent de revenir dans le match. Pas encore.Dès le retour des vestiaires, City remet les compteurs à zéro. David Silva trouve Leroy Sané à la limite du hors-jeu. L'Allemand inscrit son premier but depuis son arrivée cet été en provenance de Schalke (1-1, 47). Si dangereux en contre dans le premier acte, Arsenal semble K-O, incapable de mettre la pression au porteur de balle. Impeccable tout au long du match et décisif devant Sané (62), Petr Čech laisse une ouverture au premier poteau qui profite à Raheem Sterling . Titularisé en pointe en l'absence d'Agüero (suspendu), l'attaquant de poche inscrit le but de la victoire. Car la réaction tardive desne suffira pas à inverser la tendance. City a enfin vaincu un adversaire qui lui résistait quand même depuis 2013.