City remporte la bataille des géants

Au terme d'un match magnifique et disputé, Manchester City a décroché la victoire sur la pelouse de Naples (2-4) et obtenu sa qualification en huitième de C1. Les Italiens, eux, vont devoir cravacher pour sortir des poules malgré le beau spectacle qu'ils ont offert.

1

À chacun son temps fort

Le Kun, pour l'histoire

Naples (4-3-3) : Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam (Maggio, 30e) - Hamšík, Jorginho (Ounas, 81e), Allan (Rog, 74e) - Insigne, Mertens, Callejón

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson - Danilo, Otamendi, Stones, Delph - Fernandinho, Gündoğan (D. Silva, 70e) - Sterling, De Bruyne, Sané (Jesus, 88e) - Agüero (B. Silva, 75e)

Oui, Manchester City joue bien au ballon. Oui, les esthètes de Pep Guardiola aiment le football au sol, le redoublement de passes et les combinaisons bien senties. Mais lesne se limitent pas à ce champ de compétence. Lorsque cela ne suffit pas, ils sont aussi capables d'utiliser d'autres moyens qui leur ressemblent moins pour arriver à leurs fins. Face à un Naples qui manie lui aussi joliment le cuir, lesl'ont montré en sortant des armes inhabituelles. À savoir des coups de tête puissants (à l'origine de deux pions) et des contre-attaques (menant à deux caramels) pas forcément sexy. Résultats : une première victoire pour l'entraîneur espagnol en terre napolitaine, trois points pour sa bande d'ores et déjà qualifiée pour le tour suivant, un Sergio Agüero désormais meilleur buteur de l'histoire du MCFC et des Italiens superbes, mais coincés dans une grosse galère (troisième du groupe avec six points de retard sur le Shakhtar).Contrairement au match aller, c'est Naples qui commence bien. Parfaitement entrés dans la partie, les Italiens tiennent la balle (ce qui est souvent un exploit quand on rencontre une équipe de Guardiola), proposent un jeu aussi fluide qu'esthétique et se procurent bon nombre d'occasions. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Insigne, superbement relayé par Mertens, ouvre le score peu après la vingtième minute. Signe que Sarri a parfaitement potassé ses fiches. Isoler De Bruyne, jouer dur sur Agüero, pousser Manchester City à centrer : voilà les consignes données par l'entraîneur. Et tant pis si Ghoulam, rapidement blessé pour sa 200apparition avec le Napoli, ne peut suivre le rythme. C'est que le jeu et les duels se durcissent. Comme un symbole, le rugueux Otamendi égalise, de la tête et tout en puissance. Normal : les Anglais sont désormais installés dans le camp adverse et monopolisent le cuir. Stones touche même la transversale à la suite d'un nouveau centre de Gündoğan, déjà passeur décisif sur le but desAu retour des vestiaires, Sterling manque de donner l'avantage aux siens par un exploit personnel étonnant. Ce n'est que partie remise : sur un corner, Stones place son crâne et catapulte la quille dans les filets de Reina. Lavalide le pion et City passe devant. Dur pour le Napoli, qui ne s'avoue pas vaincu pour autant. Insigne manque de chance en frappant lui aussi sur la barre après un enchaînement magnifique (les reins de Danilo ont pris cher). Il faut finalement un penalty (pas si évident) provoqué par Sané pour que Jorginho remette les deuxau même niveau. De quoi faire plaisir au San Paolo, encore bouillant ce mercredi soir et prêt à s'enflammer davantage quand Callejón se retrouve seul face à Ederson , mais bute sur le portier. C'est le tournant du match. Car sur le corner qui suit, lespartent en contre, et au terme d'un rush de Sané, Agüero trouve le chemin des filets et devient du même coup le meilleur buteur de l'histoire de son club. Encore une fois, le surplus de talent fait la différence ultime en faveur des. Qui, après un dernier tremblement de filets par Sterling, sont officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Au contraire du malheureux Naples.