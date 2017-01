City recrute un joueur de 13 ans

0

CP

À 13 ans, normalement, on a comme principal tracas de savoir s'il y aura, ou non, une interro surprise en histoire-géo. Au même âge, Finley Burns, lui, doit déjà penser contrats, agents et bonus.L'anglais est un des tout meilleurs défenseur de sa catégorie. Au point d'avoir été surclassé avec les U16 dans son ancien club, Southend United. Des performances qui ont suscité les convoitises des plus grands clubs britanniques : Arsenal Liverpool ou Chelsea . Mais finalement - comme souvent - c'est Manchester City qui a raflé la mise.Depuis plusieurs année, lesont entrepris une politique de formation ambitieuse, et n'hésitent pas à investir des sommes astronomiques sur des jeunes espoirs. Cette fois-ci, le club de Manchester a dû débourser 175 000 livres pour s'attacher les services du prodige. Selon les informations du, cette somme pourrait grimper à 250 000 livres avec les différents bonus (s'il signe un contrat pro, s'il fait sa première apparition en Premier League). Et la bonne opération ne s'arrête pas là pour Southend United. En cas de transfert, le club de D3 anglaise obtiendra également un pourcentage sur le montant touché par City.Tout ça pour finir en prêt à Watford dès qu'il atteindra 18 ans.