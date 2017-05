816

Selon le Leonardo Bonucci serait la priorité de Pep Guardiola pour renforcer sa défense dès cet été, et ledespourrait débourser jusqu'à 55,5 millions d'euros pour faire plaisir à son coach.Également courtisé par le Chelsea de Conte, son ancien pygmalion, Bonucci aura donc le choix entre son ex, l'ennemi de son ex, ou la fidélité envers sa vieille dame. Cornélien.