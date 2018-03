City mange les Toffees

142

Everton (4-2-3-1) : Pickford - Baines, Pagielka, Keane, Coleman - Schneiderlin, Rooney (Davies, 57e) - Bolasie, Calvert-Lewin (Baningime, 75e), Walcott - Tosun (Niasse, 79e). Entraîneur : Sam Allardyce.



Manchester City (3-5-2) : Ederson - Otamendi, Kompany, Laporte (Danilo, 87e) - Sané, Silva, Rosa, De Bruyne (Gündoğan, 77e), Walker - Jesus, Sterling (Silva, 64e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Il y a ceux qui portent un nom de caramel, et ceux qui les distribuent.Dans un match à sens unique, Manchester City s’est un peu plus rapproché d’un titre qui lui tend les bras en allant s’imposer 1-3 à Goodison Park, face à un Everton qui s’est réveillé beaucoup trop tard.Aligné à gauche à la place de Zinchenko, Aymeric Laporte commence très fort puisque c’est lui qui combine avec David Silva , à l’origine du premier but (4). L’Espagnol envoie un centre laser qui atterrit parfaitement sur Leroy Sané, lequel arme sa patte gauche pour reprendre le ballon de volée et crucifier Pickford (0-1). Yannick Bolasie manque d’égaliser quelques minutes plus tard (11), et lessortent l’artillerie lourde dans la foulée pour se mettre à l’abri (12). Un coup du sombrero de Sané devant le rond central, un centre de De Bruyne venu de la droite, un coup de casque à bout portant de Gabriel Jesus , et voilà qu’ Everton plie une deuxième fois sous la domination mancunienne (0-2).La vitesse de Sterling se charge de consolider l’avance des siens (0-3, 37), et les visiteurs regagnent les vestiaires avec 82% de possession. Rien que ça. Petit à petit, Everton retrouve des couleurs, et les sifflets de Goodison Park se transforment en encouragements. De quoi booster Bolasie, qui réduit la marque peu après l’heure de jeu d’une frappe à l’entrée de la surface en touchant les deux poteaux d’ Ederson (1-3, 63). La fin du match se résume à faire tourner le ballon et Everton s’incline logiquement face à un adversaire largement supérieur.L’année dernière, lesavaient infligé à Pep Guardiola la plus lourde défaite de sa carrière d’entraîneur (4-0). Un « traumatisme » dont il s'est vengé.