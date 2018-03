City prend la qualif', mais laisse la victoire à Bâle

Teigneux et doué, le FC Bâle parvient à s'imposer sur le terrain de Manchester City, qui chute pour la première fois de sa saison à domicile (1-2). Une petite tache au milieu de la qualification mancunienne, mais une tache quand même.

Un partout, Bâle au centre

Coup de Lang

Manchester City (4-3-3) : Bravo – Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko – Gündoğan (Díaz, 67e), Bernardo, Touré – Foden (Adarabioyo, 88e), Sané, G. Jesús. Entraîneur : Pep Guardiola.



FC Bâle (4-3-3) : Vaclík – Lacroix, Frei, Suchý – Riveros, Zuffi, Serey Dié, Lang – Elyounoussi, Oberlin (Van Wolfswinkel, 74e), Bua (Stocker, 67e). Entraîneur : Raphaël Wicky.

C'est une action que les fidèles de Pep Guardiola devraient admirer. Une réalisation tout en mouvement, suivie d'une magnifique finition en une touche. Un but de City, donc ? Non, un but de Bâle, qui s'apprête à faire tomber City pour la première fois de la saison à domicile. Le passeur ? Mohammed Elyounoussi, à la suite de feintes de corps que Yaya Touré ne pouvait pas suivre. Le buteur ? Lang, Michael Lang . Une présentation façon agent secret et un tir sous la barre qui permettent à Bâle de faire chuter City et de sortir de la C1 avec les honneurs. Et ce n'est pas donné à toutes les équipes tombées en huitièmes de finale.Si Bip-Bip et Vil Coyote sont des personnages de la série animée Manchester City et Bâle ont présenté lors du match aller une parfaite analogie avec cette histoire sans fin lors de leur première confrontation. Pour démarrer cette seconde manche à Manchester, lesavaient suffisamment de gaz en stock pour courir et échapper aux Bâlois dans l'optique de la qualification pour les quarts de finale. Dès lors, Guardiola offre du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas, ou plus : Claudio Bravo Oleksandr Zinchenko , Yaya Touré et Phil Foden démarrent la rencontre pied au plancher. Preuve en est, cette percée en diagonale de Leroy Sané côté gauche pour Bernardo Silva , dont le centre au second poteau trouve preneur avec Gabriel Jesús , qui ouvre le bal et pointe ses doigts vers le ciel (8). Bip-bip !Avec un score cumulé de 5-0, Bâle se décide à sauver son honneur et évite le break grâce à une grosse parade de Tom áš Vaclík sur İlkay Gündoğan. Côté droit de la défense mancunienne, le Paraguayen Blás Riveros déclenche une lourde frappe que Bravo ne peut que repousser dans les pieds de Mohamed Elyounoussi , pour fusiller le portier à bout portant (16). Si Manchester City a désormais quelques kilomètres d'avance pour franchir en premier le drapeau à damier, le Norvégien s'empresse de ramener le ballon dans le rond central. Sur son banc, Guardiola rouspète. Oui, City peut parfois prendre des buts. Un petit quart d'heure après son exploit, Elyounoussi est proche de réaliser le doublé après un dribble sur Danilo . Mais l'oiseau bleu n'est pas si facile à abattre...Une chose est sûre : Pep est contrarié, comme son public. L'Etihad Stadium commence à se mettre en rogne devant le spectacle proposé, tandis que Kevin De Bruyne et Sergio Agüero , un temps sortis du banc pour aller s'échauffer, finissent par se rasseoir sur leurs sièges. Finalement, c'est le jeune Brahim Díaz qui prend place dans l'entrejeu des. Frêle, trop frêle, cette équipe anglaise. De quoi permettre à Michael Lang de profiter d'un trou de souris pour refroidir l'enceinte (2-1, 72). Derrière ce coup de poignard, touchée dans son orgueil, la jeunesse de City se rebiffe : James Foden envoie une grosse praline dans le buffet de Vaclík, mais le portier résiste à la puissance de l'impact. Maîtres du ballon, les locaux terminent la rencontre pied au plancher. Mais cette fois-ci, Vil Coyote s'est offert un délicieux repas d'adieu.