City impressionne face à Tottenham

1

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La petite leçon de rentrée.Pour sa préparation estivale, l'équipe de Pep Guardiola aura corrigé le Real et Tottenham . Déjà impressionnants face aux Raheem Sterling et ses coéquipiers ont infligé une nette défaite (3-0) auxde Tottenham , dans la nuit de samedi à dimanche. Lesrepartent des Etats-Unis avec un bilan plutôt satisfaisant sous le bras : deux roustes contre des gros et une défaite aux tirs aux buts face au rival de Manchester United Face à Tottenham , c'est l'international anglais John Stones (18 sélections) qui a ouvert le score sur corner à la dixième minute avant que Sergio Agüero ne touche les montants par deux fois en seconde période. Mais lesont finalement réussi à faire lepar l'intermédiaire de Sterling. Le jeune Brahim Díaz, 17 ans, déjà buteur face au Real, a conclu ce récital.Le ciel est bleu à City en ce mois de juillet.