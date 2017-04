City grimpe sur le podium

181

Southampton 0-3 Manchester City

Face à Southampton Manchester City avait l'occasion de chiper la troisième place à Liverpool tout en continuant à tenir à distance les autres prétendants auMais face à une équipe engluée dans le milieu de tableau, lespeinent à se montrer réellement dangereux. Il faut même attendre la seconde période pour voir la situation se débloquer grâce à l'immense Vincent Kompany . D'un puissant coup de tête, le Belge retrouve la joie du buteur près d'un an et demi après sa dernière réalisation en Premier League. Mis sur la route du succès par leur capitaine, les Mancuniens ne peuvent plus se tromper de chemin. Du coup, ils se permettent d'accélérer. Dans le rôle du détonateur, Kevin De Bruyne . Le Belge régale deux passes décisives absolument délicieuses en fin de rencontre à Sané, puis à Agüero. Histoire de boucler le truc.Un succès important pour les hommes de Guardiola, donc, qui remontent ainsi à la troisième place. De quoi faire la différence dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions.