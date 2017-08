City fait le travail

KC

Enfin un gros de Premier League qui ne prend pas l'eau défensivement.Après Arsenal Chelsea et Liverpool qui ont tous pris trois buts pour leurs premiers pas cette saison, Manchester City s'est offert une entame beaucoup plus calme. Avec un 3-5-2 impressionnant sur le papier, les Citizens ont tout de même eu toutes les peines du monde à faire sauter le verrou de Brighton . Il faut attendre la 70minute pour que les hommes de Pep Guardiola trouvent enfin la faille. La frappe croisée de Sergio Agüero fait mouche. Cinq minutes plus tard, Brighton craque encore et c'est Lewis Dunk qui est contraint à marquer contre son camp.Tranquille.